La merceria di Funo festeggia 60 anni

"Da 60 anni sempre in negozio. Antonietta Bortolotti con la sua merceria ha visto Funo cambiare e crescere". La sindaca Claudia Muzic ha premiato la commerciante per la sua lunga attività. "Nel 1963, via San Giobbe – dice il primo cittadino -, era ancora una strada sterrata, su cui si affacciava solo una piccola scuola elementare e un paio di case appena costruite. Ed allora Antonietta Bortolotti vi trasferì il suo negozio, aperto già dalla fine del 1962 nei pressi della parrocchia di Funo. Possiamo dire che la commerciante ha visto crescere Funo e ancora oggi continua a dare un servizio. Sempre nei pressi di quella scuola che è diventata, nel tempo, un grande polo scolastico che comprende elementari, materna e nido".

La sindaca Muzic e l’assessore Tescaro hanno festeggiato lo storico traguardo della merceria consegnando alla signora Antonietta e alla figlia una pergamena di riconoscimento per l’attività, portata avanti con costanza, tenacia e sempre da sola. La commerciante ha infatti affrontato due maternità.

Nella targa che è stata consegnata si legge: "L’amministrazione comunale di Argelato porge un riconoscimento speciale a Antonietta Bortolotti per i 60 anni di apertura dell’attività. Con stima e riconoscenza per l’impegno imprenditoriale profuso".

"Ringrazio l’amministrazione comunale – afferma la signora Antonietta - per il pensiero molto gradito e che mi ha fatto immensamente piacere. Posso dire, senza tema di smentita, che in 60 anni, in totale, forse, avrò tenuto chiuso il negozio sei mesi. Per il resto sono stata sempre presente dietro al banco al servizio dei miei clienti". "Quella di Antonietta – aggiunge Muzic – è una attività storica che è un pezzo della storia del nostro territorio. Questa nostra commerciante è conosciuta da tutti ed è un punto di riferimento in via San Giobbe, dove vive ed ha il negozio da sempre".

Pier Luigi Trombetta