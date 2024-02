La merenda per genitori e figli

Il Centro per le Famiglie propone un ciclo di incontri dal titolo "Una merenda mensile": assieme alle educatrici si propongono momenti specifici su temi emergenti con il contributo di esperti, al fine di favorire l’incontro tra genitori, anche provenienti da culture differenti, attraverso la condivisione di momenti conviviali dedicati alla reciproca conoscenza, a far emergere il ruolo genitoriale, il benessere dei bambini e i bisogni comuni. Dedicato a famiglie con bambini dai 3 ai 5 anni. Appuntamento oggi a Bentivoglio dalle 10 alle 11.30 con ‘Zeb e la scorta dei baci’: passando per la lettura di un libro illustrato con l’aiuto dei genitori si costruirà una scatolina contente i baci dei figli, riprodotti su foglietti tramite impronta del bacio, e dei genitori.