La messa al Rizzoli e in Cattedrale e la sfilata dei Magi

Stamattina, per celebrare l’Epifania, il cardinale Matteo Zuppi officerà la messa nella chiesa di san Giovanni in Bosco al Rizzoli. Poi, nel pomeriggio, appuntamento in piazza Maggiore e in Cattedrale. Alle 15.30 sul Crescentone ci sarà la sfilata dei Magi, poi, alle 17.30, Zuppi celebrerà la Messa dei Popoli in Cattedrale.

Quanto alla Befama, la Vecchina va veloce nella Befana Run, camminata solidale in collaborazione con Agd, l’associazione per l’aiuto ai giovani diabetici, che si tiene al Meraville Shopping Park, con ritrovo alle 8.30 e partenza alle 10.

Nonostante il cantiere intorno alla Garisenda, che ha ’azzerato’ lo spazio in piazza Ravegnana, la Befana Europea non vuole mancare all’appuntamento. Oggi alle 15.30 Adriana Palleni farà la sua comparsa per recitare la filastrocca ecologista e regalare i dolcetti ai bimbi. Sempre alle 15.30 la Befana fa tappa anche al circolo Arci Benassi con ’Il circo nella valigia’.

Su Rai1, dalle 11.20, servizio sul presepe ligneo più antico del mondo che si trova a Bologna.