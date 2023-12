La messa di Santa Barbara in cripta. San Pietro inagibile per calcinacci Ieri mattina nella cripta della cattedrale di San Pietro si è tenuta la messa per celebrare Santa Barbara, patrona di vigili del fuoco, Genio Ferrovieri e 121° Reggimento Artigliaria Contraerea. Autorità e rappresentanti delle istituzioni hanno ringraziato il vescovo di Imola per la celebrazione.