La Metalcastello e gli studenti. In radio creatività e competenze

‘Saranno virtuosi. La cultura tecnica che non ti aspetti’ da alcuni anni è il titolo di un progetto realizzato da Metacastello e Agenzia Dire con le scuole di Alto Reno Terme, Gaggio Montano, Castel di Casio, Castel d’Aiano, Camugnano, Lizzano in Belvedere e Vergato.

Da quest’anno diventa anche mini-programma radiofonico: due puntate in onda su Radio Dimensione Musica, che vedono protagonisti storie, studenti e le competenze di Metalcastello.

"Le potenzialità dell’Appennino sono troppo spesso ancora misconosciute", commenta Stefano Scutigliani, ad di Metalcastello. "Questo territorio ha qualità uniche, qui ci sono tutti gli ingredienti per sviluppare progetti d’impresa eccellenti: innovazione, sostenibilità, passione, scuola e ricerca, connubio tra realtà private e istituzioni. Per esempio, cosa è più innovativo di un progetto di orientamento al tecnico che parte dalle medie, passa dall’istruzione superiore e si diffonde anche attraverso le frequenze di una emittente radiofonica? Ritengo sia un’idea originale e addirittura unica. Chi vuole fare impresa in Appennino deve sapere che tutti questi ingredienti assicurano non semplicemente la possibilità, ma la certezza di successo".

"Il progetto “Saranno virtuosi - La cultura tecnica che non ti aspetti” cresce ogni anno", spiega Mattia Cecchini, caporedattore della sede bolognese di Agenzia Dire. "Siamo arrivati anche in radio trovando un altro spazio per dare voce e valorizzare la curiosità e l’inventiva dei giovani che sono, da sempre, i protagonisti attivi di un esperimento che prova a raccontare in modo diverso un mondo come quello di un’azienda meccanica aprendolo - attraverso il gioco, il racconto, il coinvolgimento attivo - a chi lo guarda da lontano e soprattutto può provare a scoprirlo sotto una luce diversa, inattesa".