"La mia Beatrice, risoluta e creativa"

Era bella, nobile, suonava il piano in maniera esemplare, conversava con disinvoltura in tre lingue straniere. Le cronache del tempo dicono che fu una delle prime donne in Sicilia ad avere l’ardire di indossare i pantaloni. Affascinante, colta e determinata, Beatrice Mastrogiovanni Tasca di Cutò, la madre dell’autore del Gattopardo Giuseppe Tomasi di Lampedusa, morì nel 1946 all’indomani della fine della guerra a Palermo. Ci era tornata dopo i bombardamenti che avevano massacrato la sua città e non era più principessa perché solo un mese prima il referendum del 2 giugno aveva scelto la Repubblica. Su Giuseppe, dopo la morte della figlia Stefania di soli tre anni, aveva riversato ogni attenzione ed amore e a lui era rimasta legata per tutta la vita in modo forse morboso.

Anche Beatrice aveva scritto un romanzo rimasto incompiuto, Eclissi, che racconta l’andata in frantumi di una nobiltà che ormai si regge solo sulle apparenze e che alcuni reputano un ‘Gattopardo’ in versione femminile. A questa straordinaria e poco frequentata figura Ruggero Cappuccio ha dedicato un libro che ora è diventato uno spettacolo teatrale nell’adattamento dello stesso autore. Si intitola La principessa di Lampedusa, ha debuttato al Campania Festival e inaugura la stagione della sala principale dell’Arena del Sole giovedì con Sonia Bergamasco in veste di unica interprete e regista. Repliche fino a domenica 26 ottobre.

Dunque, Beatrice elegante ribelle proprio come Bergamasco che tale fu definita dalla rivista ‘Rolling Stone’? "Da tempo con Cappuccio pensavamo di buttarci in una nuova avventura teatrale – spiega lei – dopo il successo di Resurrexit Cassandra che avevo affrontato con la regia di Jan Fabre. Poi, in una lettura davanti al tempio di Selinunte, ho incontrato queste pagine e sono rimasta incantata".

Il suo allestimento racchiude il personaggio in una sorta di antro della memoria? "È intrigante la figura di una donna trapassata che chiama a raccolta voci, corpi e presenze della sua vita. Ho voluto ricreare le colonne dell’androne di palazzo Lampedusa così come le ho viste a Palermo e ho posto al centro della scena un’altalena che è un forte richiamo alla mitologia greca. Beatrice è trapassata ma ha la coscienza intatta, è un corpo solo in dialogo con i fantasmi. Attorno a lei ho immaginato una polifonia di voci costituita da suoni ambientali come grilli, acqua e rumori ma anche dalla mia voce registrata. Una vera partitura sonora".

Da dove nasce la sua lettura registica? "Dal festival di Selinunte. Su quel palco, attraverso due microfoni, potevo da un lato dire le parole di Beatrice e dall’altro dare voce a tutti gli altri personaggi della sua vita. Dirigermi non è stato un problema visto che da tempo curo regie grazie a una perfetta squadra di collaboratori. Questo è uno spettacolo molto delicato. Un carillon magico che al tempo stesso contiene sensualità e carnalità".

Cosa l’affascina di Beatrice? "Il fatto che fosse una donna risoluta, indipendente e creativa capace di affrontare le terribili tragedie che hanno investito la sua famiglia. Quando torna a Palermo, dopo i bombardamenti, trova il suo palazzo distrutto ma, nonostante le macerie, decide di dare un ballo. E questo suo gesto lo trovo fortemente eversivo".