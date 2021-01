di Marco Beghelli Mentre i teatri venivano nuovamente chiusi alla mezzanotte del 25 ottobre, il Comunale aveva già avviato al PalaDozza le prove dell’opera Otello di Verdi: una nuova produzione con la direzione di Asher Fisch, la regia di Gabriele Lavia e un cast vocale di primissimo ordine, fiore all’occhiello nella programmazione del 2020. Arrivato fino alla prova generale, Otello è in attesa di tempi migliori per debuttare; ma è possibile goderne in anteprima qualche scena strappata alla preparazione dello spettacolo, grazie a un documentario che il teatro ha realizzato in tre puntate, una per personaggio principale: Otello, Jago, Desdemona. Il soprano Mariangela Sicilia attendeva trepidante l’11 novembre proprio per debuttare la parte che fu il cavallo di battaglia di cantanti storiche come Renata Tebaldi e Mirella Freni....

Mentre i teatri venivano nuovamente chiusi alla mezzanotte del 25 ottobre, il Comunale aveva già avviato al PalaDozza le prove dell’opera Otello di Verdi: una nuova produzione con la direzione di Asher Fisch, la regia di Gabriele Lavia e un cast vocale di primissimo ordine, fiore all’occhiello nella programmazione del 2020. Arrivato fino alla prova generale, Otello è in attesa di tempi migliori per debuttare; ma è possibile goderne in anteprima qualche scena strappata alla preparazione dello spettacolo, grazie a un documentario che il teatro ha realizzato in tre puntate, una per personaggio principale: Otello, Jago, Desdemona. Il soprano Mariangela Sicilia attendeva trepidante l’11 novembre proprio per debuttare la parte che fu il cavallo di battaglia di cantanti storiche come Renata Tebaldi e Mirella Freni. Cosentina di nascita, è da tempo cittadina bolognese.

"Sì, dal 2008, quando ancora studiavo: qui c’è un modo di vivere ‘alto’, sereno, in un luogo che ha tutti i vantaggi della città ma ti fa sentire come in un grande paese. È facile spostarsi da una parte all’altra anche in bicicletta, raggiungere rapidamente l’aeroporto, andare col treno o con l’auto in tutta Italia. E poi, per noi cantanti d’opera, Bologna è una calamita: tanti grandissimi artisti sono venuti dall’area emiliana; evidentemente, oltre al cibo buono, c’è anche un’aria buona per le corde vocali!".

Mozart e Rossini da un lato, Verdi e Puccini dall’altro: questi i pilastri del primo decennio di carriera, anche in memorabili produzioni bolognesi (’Guillaume Tell’ e ’La Bohème’ con Mariotti e Vick, da ultimo ’Turandot’). Ma sono repertori che un tempo si sarebbero detti inconciliabili.

"Allora si faceva confusione fra stile e repertorio. Non è tanto il differente repertorio – classico piuttosto che romantico o verista – a distinguere una carriera da un’altra, quanto il differente stile vocale e interpretativo con cui si affrontano partiture anche lontanissime fra loro. Mozart non ha scritto solo per voci ‘leggere’, Verdi non ha scritto solo per voci ‘spinte’. L’importante è rispettare la propria vocalità e non alleggerire ovvero appesantire la voce artificiosamente, per sembrare cantanti diversi da come la natura ci ha fatti".

Dunque passare da uno stile all’altro non è di per sé nocivo alla voce...

"Purché non sia fatto in tempi troppo ravvicinati. Io che ho cominciato come soprano leggero, sto ora evolvendo verso una vocalità più drammatica, e adatto di conseguenza il mio repertorio. Ma di certo tornare a Mozart è sempre salutare: lo canti bene solo se le corde vocali sono in condizione perfetta, ed è dunque una cartina di tornasole nell’assicurarci che non abbiamo imboccato strade pericolose per la nostra voce. Mozart è il ‘tagliando’ annuale: con Mozart non si bara".

Come si pone Desdemona fra i personaggi verdiani?

"È il trionfo della melodia morbida e levigata: la purezza del canto. Non ha passaggi scomodi o pericolosi, che non prestano attenzione alle esigenze di una voce. La parte è scritta in maniera davvero eccellente".

Diceva Verdi che "la più perfetta Desdemona sarà sempre quella che canta meglio".

"Sarà per questo che sul principio sentivo mancarmi invece la dimensione drammatica del personaggio. Da donna, io non avrei reagito come lei, quasi succube del marito. Ma tornando poi a rileggere Shakespeare, da cui il libretto dell’opera deriva in maniera stretta, ho capito che Desdemona non è affatto una donna debole, come sembrerebbe dallo spartito. E la forza di Otello è tutta appoggiata su di lei: senza Desdemona, Otello perde ogni ragione di vita".

Come lavoravate, durante le prove, sapendo che non sareste andati in scena?

"Eravamo inizialmente scoraggiati, soprattutto io, che vedevo allontanarsi il mio debutto scenico di quel fondamentale personaggio verdiano; ma era così bello lavorare per questa nuova produzione del maestro Lavia, che siamo rimasti sempre molto concentrati, fino alla prova generale. Sono stata subito d’accordo con la direzione del teatro che non ha voluto bruciare tanto lavoro con una singola recita in streaming, senza pubblico. E l’ultimo giorno abbiamo lasciato la scena con un sospiro non certo di sollievo, ma almeno di speranza".