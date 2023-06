"La mia infanzia segreta senza conoscere il mondo"

Una città senza nome, da qualche parte in Russia, che le mappe non registrano. Sembra la trama di una serie tv, di un libro. E in effetti di un libro parliamo, Ritorno nella città senza nome (Mondadori), con il dettaglio non da poco che "circa l’85 per cento della storia è vera". Parola dell’autrice, Natasha Stefanenko, ex modella, attrice, volto televisivo e ora anche scrittrice. Presenterà le sue pagine con un tocco thriller oggi all’Ambasciatori (alle 18.30) assieme all’amica Roberta Capua. Racconterà dunque anche della vita a Sverdlovsk-45 (dal nome di una città che in realtà si trovava a 250 chilometri di distanza), nata durante la Guerra Fredda, che per ragioni militari non appariva sulle carte, circondata da filo spinato. Si entrava e usciva solo con un pass ed è stato il mondo conosciuto da bambina.

Signora Stefanenko, dopo Pechino Express 2022, un libro in gran parte autobiografico.

"In effetti quando sono partita per Pechino avevo già quattro capitoli pronti. Ho iniziato a scrivere ricordi anni fa, non volevo che svanissero, e poi sono stata aiutata da mio marito. Da sempre quando mi chiedono dove sono nata, poi mi dicono tutti che è una storia da film. Però non volevo scrivere un’autobiografia, mi sembrava troppo autocelebrativa. Cercavo anche ritmo, suspance: mi è piaciuto immaginarmi nel thriller".

In che Russia è ambientato il libro?

"Racconto quel periodo della mia vita molto forte, fra il 1991 e 1992, dopo la caduta dell’Urss. Nella vita di tutti ci furono cambiamenti radicali: all’improvviso ti trovavi padrone di te stesso. C’era la libertà che sognavamo, ma non sapevamo come gestirla, dopo avere vissuto come attori con un regista che ti diceva cosa fare. Il sistema precedente per certi versi era comodo: ad esempio il lavoro era garantito, anche se non sapevi dove ti avrebbe mandato il governo".

Anche suo padre, bielorusso venne arrivò per lavoro in questa città misteriosa.

"Non posso dire che ci mancasse lo spazio, il nostro Paese era enorme, ma la curiosità di sapere. Non sapevamo nulla del mondo fuori, ma dell’Italia conoscevamo Sanremo: Toto Cotugno, Al Bano e Romina... Oggi ho due cuori, uno russo e uno italiano che sta diventando sempre più importante dopo 30 anni qui".

Come è stato l’impatto con l’Italia?

"Mi colpì moltissimo il modo carino delle persone, mi sembrava quasi eccessivo. Agli inizi degli anni Novanta in Russia c’era una crisi pazzesca, politica e sociale, all’epoca nessuno sorrideva mai. E poi fu uno choc vedere i supermercati sempre pieni".

E la sua giovinezza in questa città segreta?

"C’erano tanti militari, solo i residenti potevano entrare. La città era sperduta fra i boschi, vicino alla Siberia: all’epoca ci vivevano circa 120mila persone. Quando ero bambina c’era solo questo numero 45, non ho potuto rivelare nulla neppure a mio marito. Ora la città si chiama Lesnoj, è sempre chiusa, anche se non lavorano più con l’uranio arricchito. Eravamo una specie di fantasmi, ma la mia è stata un’infanzia felice perché non avevamo un paragone. Facevo nuoto agonistico, pattinaggio. Ho bellissimi ricordi con mio padre".

Oggi la sua famiglia sta a Mosca, come vive la tragedia della guerra?

"Anche lì c’è una grande sofferenza, è come una guerra in famiglia; io ho un cognome ucraino e mia sorella, che come me ha studiato ingegneria metallurgica, ha vissuto in Ucraina. Questa guerra non dovrebbe esistere, la provocazione non dovrebbe esistere e non si dovrebbe rispondere con le armi. Sto dalla parte del dialogo e della pace".

Letizia Gamberini