"La mia pizza bio in Bolognina"

È nata una nuova pizzeria ’gourmet’ in Bolognina, in via Franco Bolognese 41/f: il proprietario è Hossein Anowar (foto), cuoco di 40 anni, che proviene dal distretto di Brahmanbaria (Bangladesh) ma voleva aprire una attività diversa dall’ennesimo negozio di frutta e verdura.

La sua storia è frutto del suo carattere, fortemente aperto, e della fortuna di aver lavorato per tanti anni in un locale di via del Pratello, dove è diventato sfoglino, imparando anche tutta la cura e la preziosità che può avere un lievitato come la pizza, se si considera l’importanza di materie prime selezionate.

"Per me – racconta Hossein, che ha compiuto un grande investimento sul suo quartiere, dove è arrivato nel 2018 – è stato interessante portare in questa zona popolare, dove credo che un’attività così possa fare la differenza, un prodotto di qualità alto.

Cerchiamo infatti di compiere una ’selezione’ di pubblico nella proposta, con una pizza dai sapori innovativi e l’uso di materie prima in arrivo da un’azienda del territorio che produce tutto bio". solo prodotti biologici, dalla farina all’olio e al fiordilatte.

Una delle altre caratteristiche di ’Sapori di casa’ – che ha virtuosamente aperto dove un tempo c’era un bar che aveva creato qualche problema agli abitanti della zona – è la proposta di pizze stagionali e vegane: crema di rapa rossa, agretti, spuma di ceci, nocciole tostate, emulsione di olio al prezzemolo oppure crema di porri, funghi cardoncelli, patate a medaglione, olive, ricotta vegetale ho ancora crema di melanzane al basilico, pomodorini confit colorati, ricotta fresca vegetale al profumo di curcuma e anacardi tostati.

E si trovano anche pizze tradizionali, con prezzi che vanno dai 7 agli 11 euro. Con una annotazione: il locale non serve alcolici.

Benedetta Cucci