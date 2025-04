La mia vita sul palco

Per conoscere meglio una persona può essere interessante notare come chiude una conversazione. Federico Basso – comico, autore e vincitore dell’ultima edizione di Lol – termina questa intervista con un ringraziamento. Alla domanda ’Ha qualcosa da aggiungere?’ risponde che vorrebbe semplicemente ringraziare chi ha creduto e chi continua a sostenere lui e la sua comicità. È gentile Federico Basso, premuroso, e mette se stesso in tutto ciò che fa. "Il personaggio che porto sul palco, ossia me stesso, coincide molto con il mio atteggiamento nella vita reale. Normale, tranquillo e poco ansioso", spiega. "Il punto di partenza – continua – è la quotidianità. Quando scrivo, significa che qualcosa mi ha colpito e l’ho segnata sul quaderno degli appunti. Poi quel dato reale lo piego, lo faccio diventare surreale e ridicolo".

Cosa è per lei la comicità?

"È un regalo che fai a un’altra persona. Spesso, dopo gli spettacoli, mi ringraziano. Per me è una boccata d’aria, un momento di grande gioia".

Come è cambiata nel tempo?

"Il linguaggio comico si è evoluto. Quando ho iniziato, pronunciavo delle battute che oggi non mi verrebbero più in mente. La comicità muta con la società e deve rispettare le esigenze culturali. Non sono d’accordo con chi sostiene che non si possa dire più nulla. La sensibilità cambia e l’ironia deve farsene portavoce.

Una carriera importante nel mondo della televisione, anche dietro le quinte. Le piace lavorare nelle retrovie?

"Amo molto il montaggio televisivo e cinematografico. Montare è come impiattare una pietanza e l’ho fatto in Mediaset per sette anni. Poi sono stato autore e, alla fine, sono anche finito sul palco".

Cosa porta con sè di quell’esperienza?

"Tutto. Capire i meccanismi produttivi mi ha aiutato quando sono passato alla recitazione. Ora mi sto concentrando sul mondo dei social e grazie a quegli anni sono in grado di gestire il prodotto dall’inizio alla fine: scrivo, monto e dirigo. Sono un tuttofare".

Il suo esordio come autore?

"È stata con ’Belli dentro’. Abbiamo messo in una cella dei personaggi con una camera fissa. La mia prima grande occasione come sceneggiatore quando , in Italia, si stava iniziando a lavorare sulle sitcom. È un prodotto che non è invecchiato, piace ancora e me ne accorgo perché è in onda".

Ha lavorato con Geppi Cucciari. Che ne pensa?

"La ritengo una splendida attrice, una comica superba. Mi piace il suo essere acuta, è una dote rara".

Se le dico Zelig?

"Zelig mi ha cambiato la vita e ha cambiato anche la televisione. Faceva ascolti oggi inimmaginabili. Ho dovuto decidere lì se continuare come montatore o provare il cabaret".

Con Teresa Mannino un’accoppiata vincente.

"Abbiamo condotto insieme Zelig Circus. Una coppia sui generis, molto diversi tra noi, e ciò ha funzionato moltissimo. Uno il contrario dell’altro. Siamo migliorati entrambi e cresciuti artisticamente. Eravamo colleghi e amici. Portavamo sul palco chiacchiere da pianerottolo, un clima confidenziale e rilassato, e sono felicissimo che questo sia arrivato anche al pubblico".

Lol, la sua ultima vittoria

"Lol è qualcosa di diverso rispetto al solito, non puoi prepararti. È una sorta di esperimento sociale: comici chiusi in una stanza che devono divertire senza poter ridere. È una “buona la prima” e, ahimè, quando capisci il meccanismo, è già tutto finito. Conoscevo metà del cast e quindi un po’ avevo idea di cosa avrebbe potuto farli ridere, ma gli altri erano incognite. Per esempio, Tommaso Cassissa. Mi chiedevo cosa avrebbe fatto".

Un sogno nel cassetto?

"Scrivere commedie teatrali". Che rapporto ha con la scrittura?

"La scrittura per me ha un valore immenso perché permette di dare concretezza alle storie e di proporre sempre qualcosa di nuovo".