"La mia vita te la dedico". Maxiposter del Bologna sabato con il Carlino

Bologna, la mia vita te la dedico. Il testo del coro più iconico della curva e dei tifosi rossoblù sotto una bellissima immagine degli eroi di Italiano che festeggiano la vittoria all’Olimpico. È la descrizione del maxi-poster da collezione (50 centimetri per 70) che i lettori troveranno in regalo sabato con il Resto del Carlino per continuare a celebrare degnamente la conquista della Coppa Italia dopo 51 anni.

Un’occasione, dunque, per sentirsi sempre di più vicini al team di Joey Saputo, che ha battuto 1-0 il Milan mercoledì 14 maggio, alzando un trofeo che è già storia. Nelle facciate posteriori del poster, ci saranno anche due frasi di Saputo e di Italiano che riassumono l’indimenticabile stagione rossoblù. Il poster lo potrete attaccare alle pareti, per riportare alla mente l’emozione di quei momenti all’Olimpico. Il Resto del Carlino, dunque, dopo gli incarti del giorno della vittoria e di quelli successivi, vuole essere ancora una volta vicino ai lettori in questo momento storico che lega la città di Bologna a un grande successo sportivo.

Un dono che, siamo sicuri, sarà capace di inorgoglire i cuori rossoblù: sia quelli che, nei decenni passati, hanno vissuto tante delusioni, sia quelli dei tanti ragazzi che, a Roma, hanno gioito di una vittoria che continua a fare clamore. Del resto, a inizio stagione nessuno avrebbe potuto immaginare il trionfo del Bologna: una grande vittoria dell’identità di un’intera comunità che si rispecchia nel team del patron Joey Saputo.