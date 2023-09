La migrazione degli orsi

Torna la rassegna ’A piedi nudi nel parco’ ideata da FreeMontagnola aps, con visioni cinematografiche informali e gratuite nel parco cittadino fino al 26 settembre. Stasera è in programma il film di animazione ’La famosa invasione degli orsi in Sicilia’ di Lorenzo Mattotti, con Toni Servillo e Antonio Albanese. Il film del 2019, che racconta di una ’migrazione’ di orsi per sopravvivere al grande freddo, ha avuto le candidature ai David, al Cesar e al Lumière Awards