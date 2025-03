La Milano apocalittica di Sergio La Chiusa domani alla Ubik

Domani alle 18 alla libreria Ubik Irenrio, sarà ospite

Sergio La Chiusa (candidato al Premio Strega) per presentare il suo ultimo libro ’Il cimitero delle macchine’ (Miraggi ed), in dialogo con Luigia Bencivenga. Protagonista della storia è un personaggio che si fa chiamare Ulisse (nome che strizza l’occhio all’altro Ulisse che percorreva le strade di Dublino) e veste i panni di un io vagabondo alla cui voce l’autore affida il racconto di una disincantata postmodernità. Siamo in un’epoca indefinibile e la città di Milano, un tempo frenetica e produttiva capitale morale del Paese, ha perduto l’immagine scintillante della moda per riscoprirsi simile a un immenso cantiere...