La ’Mille e 118 miglia del soccorso’. Sicurezza e prevenzione in piazza

Riparte l’evento ’Mille e 118 Miglia del Soccorso’ per diffondere la cultura del primo soccorso, della sicurezza stradale e del volontariato in ambulanza, idea del dottor Cristian Manuel Perez, presidente della Fondazione Perez-Koskowska. La Fondazione Perez-Koskowska presenta la nona edizione dell’evento ’La Mille e 118 Miglia del soccorso’ da alcune settimane e oggi si attendono migliaia di persone e bambini.

Dal 26 settembre al 5 ottobre 2025, l’associazione sarà impegnata in questa manifestazione che vede la possibilità di partecipazione di tutte le associazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche correlate al tema dell’evento. Un percorso che si svilupperà sul territorio nazionale e che oggi, mercoledì primo ottobre, arriva a Granarolo. La mattinata sarà dedicata a un incontro all’interno dell’istituto Anna Frank, mentre nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, i mezzi e i volontari saranno presenti in Piazza del Popolo. I volontari saranno a disposizione del pubblico per una serie di attività dimostrative e formative dedicate alla sicurezza stradale e al primo soccorso.

Tra le proposte, lezioni pratiche di BLSD, simulazioni con occhiali che riproducono gli effetti dell’ebbrezza alcolica e altri percorsi esperienziali pensati per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e dell’intervento tempestivo in situazioni di emergenza.

L’iniziativa, aperta a tutti, si inserisce nel più ampio programma di promozione della cultura del soccorso e della sicurezza, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la popolazione attraverso esperienze concrete e accessibili.

Perez, ideatore e direttore sanitario de ’La Sorgente Onlus’ ha dichiarato: "Il mio scopo con questa manifestazione è portare su tutto il territorio nazionale l’importanza della promozione di questi messaggi, all’insegna di valori che ritengo fondamentali: solidarietà e senso civico. Inoltre, voglio sfruttare quest’occasione per presentare il nostro nuovo progetto ’Primeros Auxilios en Pista’ che partirà nel marzo 2026 portando la carovana in Perù, una terra a cui la Fondazione Perez-Koskowska è molto legata. Sono contentissimo di poter annunciare che la carovana sarà ricevuta in udienza il 4 ottobre dal Santo Padre che, come tutti sappiamo è molto legato al Perù, insieme alla delegazione peruviana per questa iniziativa che creerà un ponte culturale fra due paesi amici che io e tutta la mia famiglia possiamo chiamare casa".