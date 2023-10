La mini ’Strabologna’ cambia strada. Così si eviterà il passaggio sotto le Torri

Con la Garisenda osservata speciale, anche la ‘Strabologna’ ha deciso di cambiare strada. E così il cosiddetto percorso ‘mini’, quello cioè più breve, da 3,5 chilometri, si manterrà lontano dalle Due torri. Ad annunciarlo è la Uisp di Bologna, organizzatrice della corsa. "Alla luce dei recenti sviluppi riguardanti

la Garisenda – spiega l’associazione sportiva – d’accordo con le istituzioni, il percorso mini della ‘StraBologna’ che si svolgerà questa domenica con partenza alle 10.30 da via Rizzoli, è stato modificato per non coinvolgere le strade limitrofe alle Torri".

Il percorso breve, dunque, "accompagnerà il medio e il maxi" fino a piazza Aldrovandi (dopo il via, la corsa imbocca via Indipendenza e via Irnerio, per poi risalire da via Belle Arti). Quindi proseguirà in via Guerrazzi, svolterà a destra su via Santo Stefano, via Farini e piazza Galvani, con arrivo in piazza Maggiore. Alla ‘Strabologna’ sono attese oltre 18mila persone. Oggi dalle 10 aprirà il villaggio della StraBologna in piazza Maggiore e piazza Nettuno, con attività e giochi per i bambini.