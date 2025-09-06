La ministra al Festival inclusivo: "Disabilità, la riforma va avanti"

La prima edizione del Festival dell’Esser3 che si è svolta ieri a Ozzano è stata un vero e proprio laboratorio di comunità e condivisione con centinaia di persone oltre a operatori, volontari e associazioni. Un evento organizzato dal Comune di Ozzano, in collaborazione con ASP Rodriguez e con il patrocinio del ministero per le Disabilità. Un evento importante che ha visto salire sul palco la ministra alle Disabilità, Alessandra Locatelli, l’assessora regionale al Welfare, Isabella Conti, e il senatore Marco Lombardo, il sindaco di Ozzano, Luca Lelli, e l’assessore alle Politiche sociali di Ozzano, Giovanni Catrini. Presenti anche Alberto Mingarelli direttore ASP Rodriguez, Alberto Alberani del Forum Terzo Settore Emilia-Romagna, Fulvio De Nigris dell’associazione Amici di Luca, Riccardo Formaggi della Nuvoletta di Mercatale, Carla Ferrero vicepresidente e responsabile area Integrazione Società Dolce e Luca Marchi direttore Fondazione Dopo di Noi Bologna.

"Questo evento rispecchia in pieno la linea che stiamo portando avanti come governo – ha detto la ministra Locatelli –. Portiamo avanti la riforma sulla disabilità, entro il 2026 avremo altre 40 province che inizieranno formazione e sperimentazione del Progetto di Vita, per superare le frammentazioni nelle risposte sanitarie e sociali. La grande sfida però è sburocratizzare e semplificare la vita dei cittadini".