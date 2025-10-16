La minoranza insorge:: "Distacchi di elettricità, ormai è un’emergenza"

Continui distacchi di energia elettrica a Granarolo: insorge la minoranza. A parlare per il gruppo consiliare ‘Per Granarolo’, Giorgio Pancaldi (foto sopra): "Abbiamo presentato una richiesta formale di assemblea pubblica per affrontare la problematica dei continui distacchi di energia elettrica che da mesi interessano diverse zone del nostro territorio. La richiesta nasce a seguito della risposta del sindaco, all’interrogazione del 15 luglio scorso, nella quale l’amministrazione comunale ha confermato di essersi limitata a inoltrare segnalazioni a E-Distribuzione, senza che vi siano stati incontri o azioni concrete risolutive. Nel frattempo, numerose segnalazioni via social sono state rivolte all’amministrazione comunale e anche al nostro gruppo consiliare, a testimonianza del crescente disagio e del malcontento di cittadini e attività economiche, costretti a convivere con frequenti interruzioni di corrente e danni alle apparecchiature. Riteniamo che, dopo mesi di disservizi e risposte interlocutorie, sia necessario un momento di confronto pubblico trasparente. Per questo chiediamo che l’amministrazione si faccia promotrice di un’assemblea aperta alla cittadinanza, invitando formalmente i referenti territoriali di E-Distribuzione a spiegare le cause dei guasti e i tempi per la loro risoluzione. Un incontro pubblico rappresenterebbe un gesto di rispetto verso la cittadinanza, che merita risposte chiare e verificabili dopo mesi di disagi e promesse di interventi non ancora risolutivi".

z. p.