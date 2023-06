La minore sparita nel nulla

La piccola Kataleya Mia Alvarez Chicllo, detta Kata, è scomparsa lo scorso sabato 10 giugno dall’ex hotel Astor di via Maragliano (dismesso a causa del Covid e occupato da un paio di anni da decine di famiglie straniere), nel quartiere Novoli di Firenze. Da quel momento, della bambina peruviana di cinque anni si sono completamente perse le tracce. Sul caso indagano i carabinieri con il coordinamento della Procura fiorentina. Nei giorni scorsi, il destino della piccola Kata si è intrecciato anche con la città di Bologna. Sabato sera, una donna ha segnalato alle forze dell’ordine bolognesi di aver visto la bambina a bordo di un autobus in città. Da quel momento, la Prefettura aveva attivato il piano ricerche, che è stato poi chiuso, come avvenuto anche a Firenze, quando è stata avviata l’indagine penale. La polizia ha intanto reso noto che "le ricerche non hanno avuto alcun riscontro". Intanto ieri pomeriggio, nel capoluogo toscano, è stato sentito il fratellino di 7 anni della bambina.