La missione di Schlein A casa della minoranza Una parola: pluralità

di Antonella Coppari

La formula magica per quadrare il cerchio c’è: si chiama "pluralità". A Cesena, al battesimo della "non corrente" di Stefano Bonaccini ’Energia popolare’ gli sfidanti del congresso si rimpallano la parola fatata. "Un grande partito per essere forte deve definirsi plurale", avverte il governatore dell’Emilia-Romagna. Elly Schlein sta al gioco: "Il Pd è un partito plurale fin dalla fondazione. Insisteremo perché questo carattere sia valorizzato". Camicia bianca e pantaloni verdi, la segretaria democratica arriva un po’ in ritardo all’appuntamento che si tiene alla Fiera: si siede accanto a Bonaccini, che abbraccia. "Basta con i colori e le magliette: lasciamoci il congresso alle spalle". Differenze reali tra le due anime del Pd ci sono sulla radicalità della transizione ecologica, sulla gpa, sulle alleanze "ma sono feconde perché secondarie rispetto agli elementi unitari", sottolinea.

E giù a indicare quali sono, partendo proprio dalla location della kermesse: "Questo era un centro vaccinale nell’epoca Covid, un’esperienza vissuta assieme a Stefano, da cui ho imparato tantissimo". Passa alla lotta con Palazzo Chigi sulle risorse per i territori alluvionati: "Devono fare in fretta, ancora non abbiamo visto soldi perché il governo ha perso 50 giorni sulla questione commissario", dice lamentando la bocciatura dell’emendamento sui sub-commissari, "con i territori scavalcalti". Punta sulla battaglia per il lavoro e il salario minimo "pure oggi sul tema abbiamo sentito parole sprezzanti dall’esecutivo". Finisce con la rivendicazione del ’riformismo’ che è nel dna del Pd: "Non è una strada quella dell’elezione diretta del presidente della Repubblica".

Naturalmente l’afflato pluralista non può andare oltre un certo limite, ed Elly lo sottolinea sia prima di intervenire sia quando sale sul palco. "Pluralità sì, ma nel rispetto dell’esito del congresso che c’è stato qualche mese fa e che ci ha dato l’indicazione della linea da seguire". Su molte cose, insomma, la linea è comune, dove non lo è a prevalere è il suo punto di vista perché questo hanno deciso gli elettori: rientra nella categoria il siluramento di Gianni Cuperlo dalla presidenza della fondazione Pd che tanti malumori ha creato nel partito.

Per il momento, Bonaccini si deve adeguare e lo sa. Tanto che ha esitato prima di convocare l’appuntamento di Cesena e probabilmente l’ha fatto perché pressato da ’Base riformista’, la corrente ex renziana che è uno dei due pilastri di ’Energia popolare’. Dunque? Dunque fino alle Europee l’ambizione della "non corrente" sarà segnalare semplicemente l’esistenza di una voce almeno parzialmente diversa da quella della segreteria. Le cose cambieranno se i risultati della prima vera prova elettorale di Elly non saranno quelli auspicati. In caso contrario, la minoranza aspetterà le regionali del 2025. Se dovesse perdere Emilia-Romagna o Toscana la "collaborazione" – almeno a parole – di Cesena lascerebbe il posto a un assalto all’arma bianca. Questa sarà forse storia di domani. Quella di oggi obbliga, volenti o nolenti, a uniformarsi all’indicazione di Elly: "Uniti, andiamo a battere la destra". Sin qui nessuno può obiettare, i problemi per lei arriveranno se l’obiettivo di sconfiggere la destra non verrà raggiunto.