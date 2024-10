La mobilità del futuro spiegata agli adulti

Una borsa di studio a Medicina alla classe 2G dell’Istituto "G. Simoni" che permetterà, tramite il premio, un plafond in denaro, l’acquisto di prodotti scolastici per la didattica dell’istituto o per gli allievi vincitori. La classe, anno scolastico 2023/2024, dell’Istituto comprensivo "G. Simoni", un gruppo di promettenti studenti delle medie, si è aggiudicata la quinta edizione della Borsa di studio "Roberto Nuti", istituita dal Roberto Nuti Group, gruppo bolognese di Castel Guelfo che produce e commercializza sistemi di sospensione, principalmente per veicoli pesanti, oggi parte del TVS Mobility Group, realtà industriale internazionale molto sensibile alle tematiche di responsabilità sociale.

Per partecipare alla Borsa di studio "Roberto Nuti" gli studenti della 2G del "G. Simoni" hanno presentato un elaborato video dal titolo "Viaggiare Domani" sul tema della "tecnologia e la creatività al servizio del movimento di merci e persone nel mondo futuro". Nel video, che ha vinto la quinta edizione della Borsa di studio "Roberto Nuti", la scuola, nell’immaginario dei giovani allievi, viene visitata da un gruppo di alieni in viaggio che cercano di migliorare l’ambiente del pianeta con una mobilità meno inquinante. A tal scopo il video prosegue con interviste a esperti meccanici tra cui un appartenente allo staff di ‘Onda Solare’, che si occupa della progettazione e la realizzazione di veicoli a energia solare.

"L’idea espressa nel video ci ha appassionato perché offre uno sguardo inedito sul mondo del trasporto e su come ci si possa muovere con energie alternative – spiega Massimo Nuti, componente del consiglio d’amministrazione del Roberto Nuti Group –. Un suggerimento che il ‘mondo degli adulti’ dovrebbe saper cogliere, per offrire alle giovani generazioni un futuro davvero più vivibile. Tanti complimenti da parte nostra alla classe e ai professori che hanno accompagnato studentesse e studenti in questo curioso viaggio nella mobilità di domani". La borsa di studio consiste in un plafond in denaro, 4mila euro, destinato alle scuole per l’acquisto di materiale da destinare alla didattica o a progetti rivolti alle classi degli allievi partecipanti.

La sesta edizione dell’iniziativa, per l’anno scolastico 2024/2025, è in fase di lancio. A breve sarà reso noto il nuovo regolamento e il tema su cui gli studenti dovranno lavorare. La partecipazione delle scuole è gratuita. Pre iscrizione entro il 21 febbraio.

z. p.