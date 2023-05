La mobilità è in tilt: infermieri di Maggiore, Sant’Orsola e Rizzoli dormono in reparto

Alcuni infermieri del Rizzoli, del Sant’Orsola e del Maggiore hanno dormito in ospedale, in considerazione delle forti difficoltà negli spostamenti, al fine di garantire la propria presenza. Non sono mancate infatti, mancate le difficoltà, a causa dell’inondazione di via Saffi, anche per raggiungere il Maggiore, soprattutto nella prima mattina di ieri dove medici e infermieri che arrivano si sono trovati di fronte a un lago, ma hanno raggiunto l’ospedale con l’abnegazione di sempre per stare "vicini ai pazienti", come scrivono alcuni su Facebook.

Tanti gli interventi effettuati anche dalla Croce Rossa: numerose le persone trasportate per effettuare la dialisi. L’allerta rossa per il maltempo ha rallentato anche la raccolta di sangue e plasma: diversi i donatori che hanno dovuto disdire in quanto impossibilitati a raggiungere i centri di raccolta. Comunque la raccolta non si è fermata.