La mobilitazione dei ’no tram’: "Opera inutile"

Il progetto della linea blu del tram da Bologna a Casalecchio è stato inviato poche settimane fa dal Comune di Bologna al Ministero dei trasporti con la relativa richiesta di finanziamento. Ma contro il disegno di quest’opera che si propone di collegare il capoluogo con la cittadina sul Reno, ed oltre, fino al polo commerciale e ricreativo di Gran Reno e Unipol Arena, è nato anche a Casalecchio un comitato che fino ad ora ha raccolto 1.300 firme di cittadini e che per stasera ha indetto una manifestazione-convegno che si terrà alle 20,30 alla Casa della conoscenza.

Lo slogan recita ‘Più treno meno tram’ e fa leva sul fatto che la cittadina alle porte di Bologna è già attraversata da due linee ferroviarie (Porrettana e Vignolese) che dalla stazione Garibaldi corrono parallele verso la stazione centrale. "In poco tempo abbiamo raccolto queste firme e ci proponiamo di arrivare a quota 1.500 e consegnarle direttamente al Ministero per dare voce a una consistente parte della città che non vuole questa ulteriore opera inadatta alla nostra forma urbana – spiega il consigliere di Rete Civica Andrea Tonelli –. Ci domandiamo che fine abbia fatto il progetto di stazione ferroviaria dell’Unipol Arena e relativo raddoppio di una linea ferroviaria già esistente. Lo stesso dicasi del progetto di raddoppio della Bologna-Porretta", scandisce l’esponente dell’opposizione che stasera interverrà alla manifestazione insieme al consigliere della Lega Enrico Pasquariello e al presidente del comitato Matteo Bettini. "Sono previsti altri interventi e osservazioni specifiche sul tracciato e sulle ragioni della nostra opposizione. Abbiamo comunque invitato anche esponenti della maggioranza perché il nostro è un comitato apartitico. Va ricordato che su questo progetto espresse diversi dubbi lo stesso ministro Salvini, in occasione di una sua visita a Bologna quando sostenne che ’spaccherebbe in due la città’".

Non ha invece dubbi il sindaco di Casalecchio Matteo Ruggeri, che conferma la sua previsione che "qualora il Ministero conceda il finanziamento a copertura dell’opera, la linea dal centro di Bologna proseguirebbe fino al capolinea Casalecchio Palasport (Unipol Arena) per un totale di circa 10,2 km e con 21 fermate, oltre ai due capolinea. Si tratta di un progetto ancora in fase preliminare, i cui cantieri, se partiranno, non andranno di certo a impattare quelli attualmente in corso. Un altro passo verso la Casalecchio di domani, sempre più metropolitana".

Gabriele Mignardi