La mobilitazione di Sgb. Disagi su nidi e materne

Nidi e materne comunali chiuse, alcune mense scolastiche senza scodellatori, niente educatori delle cooperative a sostegno degli alunni disabili: per le famiglie una giornata di passione. Proclamato da Sgb, lo sciopero generale dei dipendenti comunali e dei lavoratori in appalto delle cooperative registra "una grandissima adesione", annuncia il sindacato di base. Un bilancio positivo che rivela Sgb "ha visto la chiusura del 90% dei servizi educativi scolastici, della quasi totalità dei servizi sociali, di decine e decine di uffici e con una grande partecipazione dei lavoratori della Polizia Locale". Uno sciopero che incassa la solidarietà del consigliere della Lega, Matteo Di Benedetto. Per il Comune, lo sciopero registra 451 adesioni, pari all’11,5% dei dipendenti comunali. Di questi 383 sono in quota a nidi e materne comunali. Nidi o materne Scarlatti, Ciari, Walt Disney, Mazzoni, Andersen, Marsili hanno chiuso per sciopero. Tuttavia, questi sono solo alcuni nomi; l’elenco è ben più lungo. In oltre 500 hanno sfilato in corteo da piazza Liber Paradisus fino al cortile di Palazzo D’Accursio. In apertura, lo striscione "Più assunzioni, più salario, più diritti. Basta appalti!!!" dietro quelli dei servizi educativi scolastici, dei servizi sociali, delle cooperative in appalto e della Polizia Locale.

Molteplici le richieste di Sgb: avviare subito un piano di assunzioni a partire dai servizi sociali dove "ogni operatore ha in carico centinaia di situazioni di fragilità e dove non solo non c’è personale sufficiente, ma le operatrici non vengono sostituite ne in caso di malattia ne maternità, ferie o altro". Secondo, spiega Sgb, "apertura di un confronto serio sulla situazione di grande crisi organizzativa in cui versano i servizi educativi scolastici: servono assunzioni e nuove modalità organizzative". E avvio di "un confronto per le lavoratrici e i lavoratori in appalto che vengono pagate a intermittenza e sulle spalle dei quali vengono scaricati i tagli di bilancio che questa amministrazione costantemente produce". Terzo, "ritiro dell’accordo della Polizia Locale, bocciato dai lavoratori". Infine "la fine dell’apartheid sindacale che impedisce a Sgb di tenere assemblee retribuite, di poter contrattare al pari degli altri sindacati"

f.g.s.