La moda scommette sul riciclo. Al Duse si fa scuola di sartoria

Bologna terra di upcycling, riuso e sostenibilità, pratiche virtuose molto ben applicate alla moda. Quella che oggi è una vera e propria tendenza, amplificata anche dall’esplosione di mercatini vintage e devoti alla giovane artigianalità che sul fronte riuso dello scarto e riproposizione contemporanea ha di certo un primato, sotto le Due Torri ha una bella tradizione, se si pensa ad esempio che Giorgia Palmirani nel 2010 iniziò a fare la sua linea di borse Saisei, non tanto per amore della moda ma del recupero e oggi sul suo profilo Ig racconta la sostenibilità e i brand responsabili.

Nello stesso anno è nata anche Re-Use with Love, associazione di recupero, riutilizzo consapevole e a scopo benefico che si esprime coi mercatini. Non stupisce dunque che il laboratorio di sartoria ‘Upcycling: moda, teatro, sostenibilità’ del Teatro Duse, sia arrivato alla quinta edizione che si terrà dal 7 al 28 maggio. Condotto dalla recycler, costumista e imprenditrice Greta Naselli e promosso dall’Associazione Teatro Duse in collaborazione con il laboratorio di moda indipendente Repunto, il percorso è aperto a tutti gli over 18: principianti alle prime armi, appassionati ed esperti che vogliono approfondire le tecniche dell’Upcycling, una pratica sartoriale sostenibile basata sulla creatività e la rigenerazione.

"L’upcycling sfrutta il potenziale estetico e funzionale del ricamo e delle applicazioni per diffondere un approccio sostenibile alla moda e alla sartoria teatrale – racconta Naselli, sarta, costumista, imprenditrice e recycler poliedrica che ha ideato e fondato Repunto, laboratorio di moda indipendente zero waste – e attraverso lezioni pratiche e alcuni cenni storici e teorici, i partecipanti impareranno come trasformare e dare nuova vita a un capo scelto tra i propri abiti dimenticati nell’armadio, scoprendo i trucchi di una tecnica green da sempre utilizzata anche in teatro per la realizzazione dei costumi di scena".

Ma come nasce la sua passione?

"A vent’anni – spiega la sarta-recycler nata a Catania che ha studiato a Rimini e a Bologna – è venuta fuori l’idea di Repunto, quando ho partecipato a un bando per giovani imprenditori emergenti. La mia produzione era di pouf realizzati con patchwork di stoffa recuperata da vecchi jeans".

Saranno attivate due classi di frequenza nei giorni 7, 14, 21 e 28 maggio, con 4 incontri di 2 ore ciascuno. La quota di iscrizione ai 4 incontri è di 180 euro e la scadenza è il 30 aprile, inviando email a biglietteria@teatroduse.it

Benedetta Cucci