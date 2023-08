"La Modena-Sassuolo riaprirà a dicembre"

"La riapertura del traffico lungo la Modena-Sassuolo è prevista a dicembre del 2023, come da programma". L’assessore regionale ai Trasporti dell’Emilia-Romagna, Andrea Corsini (in foto), risponde così in merito ai presunti ritardi prospettati da Federconsumatori Emilia-Romagna. L’intervento, iniziato nel giugno del 2022, ha un costo complessivo di 14 milioni.