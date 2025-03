La ’Montagna . Incantata’: così si ’scala’ Mann

Sette anni in sette ore. All’Arena del Sole debutta in prima assoluta la maratona teatrale ’La Montagna Incantata’ di Archivio Zeta, tratta dal celebre romanzo di Thomas Mann. Sei ore e quarantacinque minuti di spettacolo, con due intervalli, per mettere insieme le tre parti che la compagnia ha messo in scena separatamente dal 2022. Finora, lo spettacolo ha totalizzato 75 repliche al Cimitero Militare Germanico del Passo della Futa e nella residenza artistica della comagnia all’Istituto Ortopedico Rizzoli. Ora, per la prima volta, lo spettacolo arriva a teatro nella sua versione integrale grazie a una coproduzione con Ert, con due repliche in programma: sabato alle 15 e domenica alle 11.30.

La ’Montagna Incantata’ accompagna il pubblico nel percorso esistenziale di Hans Castorp, giovane ingegnere dei primi del Novecento che si reca a trovare il cugino malato in un sanatorio di montagna. Intenzionato a rimanere solo poche settimane, Castrop rimarrà intrappolato in questa ’montagna incantata’ per sette anni, un lungo periodo di sospensione in cui si confronta con l’amore, la politica, la scienza e la società del suo tempo, mentre l’Europa si avvia inesorabilmente verso la Prima Guerra Mondiale. "Un testo più attuale che mai", spiega Gianluca Guidotti, drammaturgo e regista insieme a Enrica Sangiovanni, nonché attore nello spettacolo. "Abbiamo iniziato a rileggerlo durante la pandemia e ci siamo immedesimati subito." Nel 150° anniversario della nascita di Mann e nel 70° della sua morte, ’La Montagna Incantata’ parla ancora di noi. "Due importanti personaggi, Settembrini e Naphta, dibattono sul futuro dell’Europa, sulla direzione del capitalismo, sul riarmo. Fa impressione, sono gli stessi temi che affrontiamo oggi", sottolinea Enrica Sangiovanni, direttrice artistica di Archivio Zeta, anche lei in scena.

Lo spettacolo segue la struttura del romanzo, alternando stili diversi: dalla prima parte, Notte di Valpurga, più classica, all’ultima, Il colpo di tuono, più sperimentale. Il passaggio al teatro offre nuove possibilità: permette alla parte comica del romanzo di emergere con più libertà rispetto alle rappresentazioni al Cimitero, in più l’unione delle tre parti in un unico spettacolo amplifica la potenza narrativa. In scena dieci attori, molti dei quali interpretano più personaggi, gli stessi che dal 2022 hanno dato vita alle tre parti dell’opera. L’allestimento è arricchito dalle musiche originali di Patrizio Barontini, con una parte suonata dal vivo dal violoncellista Francesco Canfailla. Inoltre, grazie alla collaborazione con la Fondazione Home Movies – Archivio Nazionale dei Film di Famiglia, verranno proiettati filmati d’epoca: immagini in bianco e nero di gite in montagna e treni diretti verso le vette, non come semplice sfondo, ma come uno sguardo d’epoca sulla montagna degli anni di Mann e Castorp. Inoltre, grazie alla collaborazione con la Cantinella dell’Arena del Sole, l’atmosfera dello spettacolo sarà arricchita da cocktail e menù ispirati all’universo de La Montagna Incantata, prenotabili in anticipo.