"La morte fa paura. Quindi ci rido sopra"

Sul web è seguitissimo grazie ai video umoristici e agli sketch che mettono alla berlina le piccole disgrazie quotidiane. Al cinema ha debuttato, non ancora ventenne, con Pupi Avati e ora è in sala con ’Un altro Ferragosto’ di Virzì. Ma da tempo Lorenzo Balducci calca i palcoscenici come stand-up. E questa volta partendo dalla celebre frase di Ungaretti ‘Spero che la morte mi colga vivo’, porta in scena ‘E.G.O. Extreme Game Over’ (diretto da Mariano Lamberti) in cui passa in rassegna le strategie con cui rifuggiamo dal pensiero della morte. Dalla chirurgia plastica a originali teorie su cosa ci sia nell’aldilà, passando per i riti di alcune tradizioni popolari italiane. L’appuntamento è al Teatro Dehon stasera alle 21.

Balducci, è il terzo spettacolo che porta in scena con Lamberti e Pechini. Questa volta si ride della morte…

"Il tema della morte è un pretesto per raccontare tutte le sfaccettature degli esseri umani. Cerchiamo di esorcizzare questo appuntamento, ne abbiamo paura, speriamo arrivi il più tardi possibile. Ma in ‘E.G.O.’ passeremo con disinvoltura da Heidegger e Hillman a Paola e Chiara".

E lei di cosa ha paura?

"Di sentire il vuoto, la solitudine. Sono vittima del pensiero del tempo che passa, dell’invecchiamento. Tutti pensieri sorti negli ultimi tempi. A 41 anni cambia un po’ la percezione della propria esistenza. Mi chiedo se sto vivendo la vita che voglio, quanta ne sto sprecando, quanto valore dò al mio presente".

L’antidoto?

"I modi per esorcizzare vanno dai social, all’andare al cinema, al sesso, passando per il cibo: di tutto".

Social, teatro, cinema, televisione. Qual è il suo palcoscenico preferito?

"Il cinema è stato il mio primo grande amore, ma la libertà espressiva che mi regalano i social, non me la dà nessun altro lavoro. Sono il creatore dei miei contenuti, tutto è veicolato dalla mia idea, dal mio desiderio, dal mio modo di vedere le cose".

Sul grande schermo ha debuttato con Pupi Avati, con cui ha girato anche ‘Il cuore altrove’. Che ricordo ha del set bolognese?

"Ero un ragazzino, guardavo Pupi Avati con estremo timore e ammirazione. È stato un onore poter lavorare, così giovane, con lui. Me lo ricordo molto serio, professionale, ma anche sorridente. Noi eravamo una classe di ragazzi e lui è stato un po’ regista e un po’ maestro in quell’occasione".

Con Bologna che rapporto ha?

"È una delle città in cui potrei immaginarmi a vivere. Sa farti compagnia anche quando sei da solo. Ecco, Bologna ha questo super-potere. Per non parlare della cucina…".

Amalia Apicella