La mossa del governo. Via ai sopralluoghinelle aree esclusedalla mappa dei danni

Torna a muoversi qualcosa sul fronte del post alluvione. Sono già stati effettuati i primi sopralluoghi della struttura commissariale nei Comuni non inseriti nell’elenco di quelli interessati dal decreto legge del primo giugno, in merito agli "interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali". Nello specifico si tratta di aree colpite dalle inondazioni, ma fuori dalle misure governative a seguito della bocciatura dell’emendamento avanzato dalla Città metropolitana, in cui si chiedeva di rivedere l’elenco dei Comuni interessati. Lunedì scorso il primo nucleo tecnico è arrivato a Baricella, Bentivoglio, Castel Maggiore e Castenaso. Il secondo gruppo, sempre lunedì, ha visitato a Ozzano, Medicina e Castel San Pietro, mentre ieri è toccato a Castel Guelfo, Imola e Dozza. Poi il terzo nucleo operativo, che ieri ha passato in rassegna Camugnano, San Benedetto Val di Sambro, Marzabotto e Sasso Marconi, e oggi concluderà con le visite a Pianoro, Casalecchio, San Lazzaro e Bologna, in particolare nell’area di via Saffi esondata lo scorso maggio.

Arriva così la risposta del governo ai Comuni bisognosi d’aiuto. Si ricorda, inoltre, come il dl in questione non riguardi tanto i danni materiali riscontrati durante la catastrofe climatica, quanto piuttosto alcune agevolazioni come la sospensione dei termini in materia di adempimenti tributari, contributivi e giudiziari, l’esonero dal pagamento dei contributi universitari, l’accesso agli ammortizzatori sociali e altro ancora.

All’epoca dell’esclusione la polemica non era tardata ad arrivare, con il Partito Democratico e la Città metropolitana che avevano criticato la decisione del governo di non rivedere l’elenco dei Comuni oggetto del decreto emergenziale. Oggi a intervenire è invece Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia, che commenta così le ultime novità: "Il governo non voleva escludere nessun territorio – puntualizza il meloniano –: la Regione e la Città metropolitana, per negligenza, non avevano richiesto l’inserimento dei medesimi alla Protezione civile nazionale in tempo utile all’emanazione del decreto".

"Anzi, questo conferma che il governo è impegnato non solo a trovare le migliori soluzioni per accelerare le procedure, mantenendo fede agli impegni presi, ma anche a porre rimedio ai grossolani errori con il quale Lepore e Bonaccini stanno agendo – prosegue ancora Lisei –. Bisogna ricordare che l’esclusione dei territori è solo uno dei pasticci compiuti: a questo si aggiunge la redazione della lista dei lavori di somma urgenza, che comprendeva lavori non inerenti e ha costretto il governo ad una lunga e minuziosa valutazione di questi ultimi. Poi c’è la mancata perimetrazione delle aree alluvionate, che ha costretto a ricorrere ad Agea...".

La polemica dunque non si placa, mentre Lisei incalza: "A volte viene quasi il dubbio che molti di questi atti siano stati proprio finalizzati a ritardare e fare polemica per dare corso a una narrativa speculativa su inesistenti errori o inefficienze del governo – chiosa lui –. Si sono anche presi il merito dei tremila euro attivati in acconto sui conti correnti come indennizzo: un’ordinanza a firma del governo, con risorse del fondo emergenze nazionale. Stanno facendo i registi di un film di fantascienza sulla pelle dei cittadini".

Francesco Moroni