La mossa delle istituzioni: "Sensori e tecnologia possono evitare vittime"

"Apriamo un tavolo sull’utilizzo della sensoristica, della digitalizzazione, dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie per diminuire ancora il rischio di incidenti sul lavoro". Alessandro Alberani, direttore del progetto di Logistica etica dell’Interporto, lancia la proposta a Vincenzo Colla, assessore al Lavoro della Regione Emilia-Romagna. Un’unione di intenti nata alla Festa dell’Unità di Bologna, durante il dibattito sul welfare e la qualità del lavoro a cui hanno partecipato Valentina Marchesini, manager del Marchesini Group, e Don Paolo Dall’Olio, della Pastorale per il Lavoro della Diocesi. Il tragico incidente avvenuto all’aeroporto Marconi, dove Alfredo Morgese, 52 anni, ha perso la vita schiacciato da un camion in retromarcia, ha colpito i cittadini. "Tutti abbiamo nelle automobili i sensori che usiamo per parcheggiare, e dunque bisogna lavorare affinché sistemi basati sulla stessa tecnologia siano più diffusi sui mezzi e nei luoghi di lavoro. L’Alma Mater, ad esempio, sta studiando l’utilizzo di sensori avanzati da inserire nelle tute degli addetti in linea, in grado di mandare un impulso e fermare la macchina automatica in caso di pericolo". Alberani aggiunge: "Si possono già adottare dispositivi di protezione individuale, con software di gestione sulla sicurezza, i prodotti anti-collisione e i sistemi acustici e visivi". Altro nodo, la formazione: la Regione ha firmato di recente un protocollo con l’Inail, in cui l’ente previdenziale mette a disposizione 800mila euro in tre anni per rafforzare la formazione, con corsi per chi lavora nei cantieri Pnrr. "La maggior parte degli incidenti gravi si concentrano nella logistica, nell’edilizia e nell’agricoltura – spiega Colla –. Bisogna lavorare su formazione e tecnologia". "Inaugureremo a breve la nostra School di formazione per la prevenzione – annuncia Alberani –. È una sfida che parte da Interporto ma che dovrà svilupparsi in tutto il territorio"

Andrea Bonzi