La mostra che riflette su Cremonini

Barberini Mengoli

A cento anni dalla nascita "è giunto il momento della riflessione critica su Sergio Cremonini, scultore ma anche inesauribile disegnatore; artista colto, che ha riversato nella sua poetica non solo modelli classici della tradizione italiana e dell’antichità, ma anche gli esiti della curiosità della fenomenologia degli stili che lo ha indotto a ispirarsi alla cultura figurativa paleocristiana…". Così scrive lo storico dell’arte Angelo Mazza nella prefazione del catalogo che accompagna la mostra, in corso fino al 21 ottobre, Sergio Cremonini (1923 – 1979) nell’atelier dell’artista a cura di Francesca Sinigaglia, presso il Centro Studi Didattica delle Arti. La mostra propone un focus sull’attività dello scultore che è interprete di una cultura antica nel rispetto dei suoi maestri contemporanei. La sua produzione si divide tra il Cimitero Monumentale della Certosa e le chiese ricostruite dopo le distruzioni del secondo conflitto. In Certosa, infatti, si possono ammirare le sculture sulle tombe delle famiglie Ugo Veronesi, Priori, Longo, Mancini, Musiani Tamba, in tutto sono più di 35. Attraverso una ricognizione precisa delle fonti, messe a disposizione dagli eredi e dall’amico Angelo Colombari, si è ricostruita la sua storia artistica, in particolare essi hanno messo a disposizione un corpus di dipinti ad olio, che evidenziano una produzione unica e inedita. All’inizio della sua carriera aveva lo studio in via Saragozza, poi in via Toscanini e infine negli spazi della chiesa di Santa Maria degli Angeli in via degli Angeli, dove, oltre alla scultura, si concentrò su una particolare pittura intimista, oggi per la prima volta esposta. Nella sede dell’Istituto d’Arte è in programma la presentazione del catalogo, venerdì 20 alle 17; e una passeggiata domenica 29 alle 14,30 al Cimitero Monumentale della Certosa, assieme a Francesca Sinigaglia e a Roberto Martorelli. Ingresso gratuito senza prenotazione.