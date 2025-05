La mostra dei Parchi divertimenti

Inaugurata a Persiceto la mostra ‘Mondi di fantasia, in viaggio attraverso i parchi a tema’. L’esposizione, che raccoglie 16 opere degli artisti dei parchi di divertimento Luca Bezzi, che si definisce graficoltore, Paolo Invidia, illustratore che naviga sul filo sottile tra immaginazione e realtà, e Sergio Paludetti, artista, designer visivo con una forte passione per l’immaginazione applicata, è stata allestita nella veranda espositiva del locale l’Officina del gusto in via Catalani. Al taglio del nastro il sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti. ‘Mondi di fantasia’ è curata dal docente dell’istituto scolastico superiore Malpighi, Paolo Forni. "L’arte di progettare l’attrazione per i parchi – ha detto Forni – deve coniugare anche la sicurezza e la tecnologia". Presenti all’evento alcuni giornalisti di Parksmania.it, primo sito web italiano dedicato ai parchi di divertimento del mondo. I giornalisti di Parksmania.it: "C’è grande passione per i parchi di divertimento e per il lavoro che permette di incidere sull’esperienza dell’ospite al loro interno. ‘Mondi di fantasia’ è un manifesto della loro filosofia, che mette avanti a tutto proprio l’ospite". La mostra rimarrà aperta al pubblico, negli orari di apertura del locale, fino al 29 giugno.

Pier Luigi Trombetta