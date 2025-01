La mostra di Carlo Soricelli . Cinquant’anni di arte sociale

Fino al 26 gennaio nella sede della Fondazione Carisbo (via Farini 15 a Bologna) si potrà visitare la mostra sugli infortuni e morti sul lavoro di Carlo Soricelli. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha annunciato che conferirà la Turrita d’Argento al pittore Carlo Soricelli come riconoscimento per l’impegno civile di Soricelli che, metalmeccanico di professione, ha fatto della sua arte uno strumento di denuncia sociale, trasferendo nelle suo opere l’attenzione verso le tematiche del lavoro e dell’emarginazione