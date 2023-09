La mostra invisibile del pittore senza social

Addio crudele mondo digitale. Il pittore Walter Materassi, che vive e lavora con la compagna Silvia Zagni al Castello di Elle, il prossimo 23 settembre si lascerà dietro ogni elemento che possa lasciare una traccia elettronica delle sua esistenza: smartphone, social network, posta elettronica e così via. Un vero e proprio ’funerale digitale’ che segnerà una rinascita. L’artista troverà infatti rifugio in un pianeta completamente analogico, dove ci si parla solo di persona, per lettera autografa affrancata o attraverso la classica chiamata telefonica vocale.

La scelta rientra pienamente nell’ottica nel suo ultimo progetto artistico, nel quale l’elettronica non è l’unica rinuncia. Dalla sua vita ha infatti ormai bandito anche i colori, per tornare all’essenzialità del bianco e nero, dove però prevale decisamente il secondo, ovvero il buio della notte, che ha anche scelto per tutti i suoi abiti. "Il colore nero – spiega – è alla base del mio lavoro e questa restrizione estetica che mi fa assomigliare più a un prete ortodosso che a un artista è solo la parte più appariscente di un modo di esistere. Il mistero è semplice: il colore nero a olio riflette ogni cosa rendendomi impossibile dipingere se non sono completamente vestito di nero".

Fedele a questo tema, Materassi va in giro di notte nei campi e nei boschi attorno ad Elle "cercando di studiare la capacità del plenilunio di creare un altro mondo, in cui tutto ciò che crediamo stabile, riconoscibile di giorno, assume altre sembianze dopo il crepuscolo". I fratelli Giuliani, contadini che abitano nei pressi del castello, gli danno una mano con i loro mezzi agricoli per permettergli di raggiungere i punti di vista prescelti. "Silvia Zagni, mia compagna e scultrice eccezionale – aggiunge – e i Giuliani mi hanno accompagnato in diverse riprese notturne con grande pazienza e credo all’inizio anche con quello scetticismo bonario e compassionevole che si ha per quel tipo umano spesso etichettato come lo scemo del villaggio. Come artista rivendico questo ruolo ormai andato fuori moda ma che certo, certissimo è strettamente necessario per una comunità al pari di quello del sindaco, del maresciallo, del prete".

Ora, come può un artista che scompare dal mondo digitale e dipinge solo il nero incontrare i collezionisti e quindi il suo mercato? L’idea l’ha presa in prestito da Salvador Dalì, creando uno Zodiaco di 12 persone fra gli appassionati d’arte che saranno gli unici a godere del frutto del suo lavoro: "Nel giro di tre settimane i 12 posti dello Zodiaco Materassi sono andati esauriti, prenotati da collezionisti e amici di varie zone d’Italia: da Napoli a Roma passando per le Marche, da Bologna fino a Milano e Venezia". Con queste persone l’artista terrà i contatti con strumenti ormai obsoleti come le lettere cartacee scritte a mano. E i 12 estimatori con i loro accompagnatori saranno gli unici, nella notte del 23 settembre, a poter entrare al Castello di Elle per vedere esposte le opere di questo progetto. Illuminate come non mai dal grande buio.

Enrico Barbetti