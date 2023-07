La mostra su Giorgio Morandi "Quell’Appennino austero visto con gli occhi del Maestro"

di Nicoletta Barberini Mengoli

Giorgio Morandi, il pittore che fa sempre parlare di sé per la sua arte magica, con la mostra Giorgio Morandi. Ritorno a Grizzana, a cura della storica dell’arte Marilena Pasquali (foto), da oggi (inaugurazione alle 18) al 20 agosto nei Fienili del Campiaro del borgo, riconferma la sua personalissima interpretazione della realtà, del mondo e delle cose. A Grizzana passava l’estate con le sorelle, nella loro adorata casa, e proprio questi paesaggi dipinti con toni tenui, ma caldi, sono rimasti impressi nelle tele.

Pasquali, cosa aggiunge questa mostra all’arte di Morandi?

"Essendo un grande artista, è sempre foriero di nuove interpretazioni. Questa volta vogliamo guardare le sue tele con gli occhi che le hanno create, quindi interpretare la pittura sugli scorci di paesaggi nei luoghi stessi in cui lui le ha rappresentate".

Come ha raffigurato, il Maestro, la bellezza dell’Appennino?

"Noi esporremo 4 paesaggi e 40 incisioni; queste ultime ricoprono tutto l’arco della sua produzione, dal 1912 al 1961. I luoghi dell’Appennino sono rappresentati come luoghi del pensiero, della concentrazione, letti in maniera riservata, distaccata, come era lui. Ha riprodotto l’anima dell’Appennino scabra, severa, silenziosa, ma al tempo stesso viva, non la sua apparenza".

E la grafica?

"Morandi nasce come incisore. Molti strumenti che ha appreso attraverso questo esercizio gli sono serviti per la pittura e, con ciò, possiamo dire che la pittura illumina la sua grafica. Il suo bianco e nero era particolarmente pittorico, con ampie sfumature cromatiche".

Ci sono degli inediti?

"Grazie ai discendenti da parte di madre, l’anno scorso sono venuti alla luce dei documenti interessanti, sui quali sto scrivendo un nuovo libro. Nuove fotografie delle sorelle di quando andarono ad insegnare in nord Africa; i documenti dell’acquisto e della costruzione della casa di Morandi di Grizzana tra il 1959 e il ‘60. Prima lui andava in case in affitto o, da giovane, alla pensione Italia".

Chi erano le personalità che a Grizzana andavano a trovarlo?

"Molti storici dell’arte come Cesare Grandi, al quale si deve la prima biografia di Morandi. Venivano a trovarlo anche dall’estero". Come organizzava le sue giornate?

"Essendo riservato si sa poco, ma una cosa è certa: quando era giovane amava camminare col suo cane Pippo e passeggiava con il cavalletto portatile per dipingere dal vero. Solo negli ultimi anni dipingeva dalla finestra".

Perché Morandi piace in Cina, dove riscuote un successo ed apprezzamenti entusiastici?

"Morandi è come un ponte tra la cultura occidentale e quella orientale, nel senso che queste sue composizioni di oggetti o i paesaggi sono sempre gli stessi, statici, fermi, mai narrativi, ma frutto della mente. Le popolazioni orientali apprezzano molto questa arte mentale, concettuale".