"La moto mi ha tagliato la strada. Ho sterzato, poi non ricordo nulla"

"Eravamo in macchina, tranquilli. Poi all’improvviso la moto mi ha tagliato la strada, ho frenato per evitarla, ho sbandato per non prendergli contro, poi il vuoto, non ricordo più nulla". È un racconto drammatico, quelle del padre di Rayan Murrizi, il bambino di sette anni, residente con la famiglia a Minerbio, che ha perso la vita mercoledì sera sulla ss64 Porrettana, a Lovoleto di Granarolo.

Parole di dolore e angoscia quelle del padre 34enne, che era alla guida della Volkswagen Corrado, mentre ricorda e ripercorre gli istanti del tragico incidente. Il racconto del genitore, ancora ricoverato all’ospedale Maggiore in Medicina d’urgenza, è stato raccolto dai carabinieri, insieme a quelli del motociclista 46enne di Malalbergo e del 20enne alla guida dell’altra auto: ora tutte le dichiarazioni sono al vaglio dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Lazzaro. I militari stanno, infatti, cercando di ricostruire esattamente la dinamica dei fatti. La stessa Procura, con un fascicolo aperto per omicidio stradale affidato al pm Giampiero Nascimbeni, avrebbe già sentito le parti coinvolte e alcuni testimoni. Stando a quanto si apprende fino ad ora, la dinamica sembrerebbe essere confermata anche da quanto emerso dai rilievi: la Corrado di Rayan e di suo padre avrebbe invaso la carreggiata opposta, andando ad impattare con la Clio di un 20enne di Minerbio, anche lui ancora in ospedale, per evitare la Honda 500X del 46enne che all’improvviso, dalla Porrettana, avrebbe svoltato per accedere al benzinaio. La Procura, ora, attende i primi riscontri prima di procedere alle iscrizioni sul registro degli indagati.

Oltre alla dinamica, sono al vaglio tutti gli elementi, compreso il fatto che Rayan fosse sul sedile anteriore, con la cintura di sicurezza, ma non sul seggiolino previsto dalla legge per i bambini sotto i 12 anni e sotto il metro e cinquanta di altezza. Nella giornata di ieri i carabinieri del Norm di San Lazzaro hanno depositato una prima informativa per la trasmissione di atti urgenti. Seguirà nei prossimi giorni l’informativa completa.

Il sindaco di Granarolo, Alessandro Ricci, intanto ha chiesto, insieme alla sindaca di Minerbio, Roberta Bonori, un tavolo di lavoro urgente a Prefettura e Anas per valutare soluzioni tempestive volte a rallentare la velocità in quel tratto della Ferrarese. Insieme alla richiesta il primo cittadino Ricci ha allegato anche una serie di dati sull’incidentalità della ss64 Porrettana nel territorio di Granarolo, che dimostrano la pericolosità di quei pochi chilometri di statale: "Dal 2018 ad oggi sono stati rilevati in località Lovoleto 29 incidenti con 45 feriti e 3 decessi; nel solo tratto di strada interessato all’evento di mercoledì abbiamo rilevato dal 2018 ad oggi 7 sinistri con 7 feriti e 2 decessi". Intanto questa mattina, alle 9.30 allo stadio Bonarelli di Granarolo, la prima commemorazione per il piccolo Rayan organizzata dalla Granamica asd, la società con cui il bambino giocava a calcio.

Zoe Pederzini