La movida intrappolata nella burocrazia

Intanto un punto fermo. L’amministrazione comunale ha chiarito che l’ambulanza ripresa in un video in mezzo alla folla di ragazzi nel centro storico non era bloccata ma ferma in quel posto proprio per soccorrere una persona. La precisazione cambia poco la sostanza del problema che riguarda soprattutto il chiasso notturno, il degrado, la concentrazione di giovani fino a tarda notte. Anni di chiacchiere, di "attività di monitoraggio", di "cabine di regia", di ordinanze non hanno risolto nulla. Di solito quando un metodo non funziona bisogna prenderne in considerazione un altro e poi un altro ancora. I cittadini che abitano nelle zone più critiche del centro come Piazza Verdi e via Petroni hanno presentato una diffida al Comune che ancora galleggia sulle scrivanie in un balletto di ordinaria burocrazia. Possibile che non esista un metodo semplice e rapido per diradare le notti del caos? E del resto non si può affidare la soluzione del caso solo alla presenza dei vigili urbani. Forse bisogna evitare che le zone calde della movida si riempiano perché poi svuotarle a caos in corso diventa più difficile. Mentre si pensa a come far andare la città ai 30 all’ora sarebbe invece ora di accelerare per gestire la vita notturna fuori controllo. Che se bene regolata rimane un valore perchè significa che Bologna è una città vivace e che, come ha sottolineato il cardinal Matteo Zuppi, ha ancora bisogno di "gioia e di speranza".

