La mozione delle polemiche: "Con Hamas si dialoghi". Tensione nel centrosinistra

Non c’è solo la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese a mettere in crisi il centrosinistra. C’è, infatti, pure una mozione inviata a 54 Comuni dell’hinterland da parte del Coordinamento cittadini contro la guerra dell’Appennino bolognese a rischiare di mandare in tilt le amministrazioni locali a trazione dem, coinvolgendo anche Igor Taruffi, uno degli uomini forti della segretaria Pd Elly Schlein, tra i 500 firmatari del documento.

Tutto nasce da una petizione inviata alle amministrazioni comunali da questo movimento di Marzabotto composto da cittadini di estrema sinistra, vicini a Rifondazione comunista, che chiede una presa di posizione da parte dei sindaci sulla causa palestinese. Un documento di sette pagine, dove si invitano le giunte "a condannare pubblicamente il genocidio, la pulizia etnica, l’occupazione e tutti i crimini contro l’umanità che il governo israeliano sta compiendo a Gaza e in Cisgiordania". In un passaggio, però, che rischia di creare fibrillazioni anche interne al Pd, viene citata Hamas, di fatto legittimandola, definita "a tutti gli effetti un partito politico che si è presentato, vincendole, alle ultime elezioni democratiche del 2006, validate dagli organismi internazionali. Si tratta dunque al momento del rappresentante del popolo palestinese di Gaza con cui occorre dialogare".

Parole scivolose che, difficilmente, passeranno senza polemiche se la mozione approderà nei consigli comunali. Il contesto è quello di questi ultimi giorni, dove a fronte di una grande e pacifica mobilitazione di persone comuni contro il genocidio di Gaza si è arrivati all’estremismo della manifestazione di ieri che inneggiava al 7 ottobre, anniversario dell’attacco di Hamas a Israele. Da qui, sta facendo discutere che in questo clima tra i firmatari della petizione ci sia Taruffi, responsabile Organizzazione dem. Uno scivolone che da San Lazzaro a Marzabotto, dove è arrivata la mozione, sta tenendo banco.

Taruffi giustifica la firma come una leggerezza: "Evidentemente ho fatto un errore perché non ho letto con la dovuta attenzione il documento e in particolare il passaggio su Hamas che non condivido. La mia condanna delle azioni terroristiche di Hamas è sempre stata netta, anche perché i primi a subirne le conseguenze sono proprio i palestinesi, perché quelle azioni allontanano la prospettiva dei due popoli e due Stati. L’unica reale prospettiva di pace possibile. Hamas non può essere il futuro di Gaza. La condanna del terrorismo – prosegue il dem Taruffi – è per me totale così come è assoluta la presa di distanza da chi compie azioni terroristiche. Confermo, invece, il sostegno alla missione umanitaria della Sumud Flottiglia e al pieno riconoscimento dello Stato di Palestina".

Nel documento, infatti, a parte il passaggio (molto discutibile) su Hamas, si chiede alle amministrazioni locali di "proporre il riconoscimento dello Stato di Palestina", "di favorire gemellaggi con Comuni palestinesi al fine di conservarne la permanenza e l’identità anche nel caso di annientamento"; "di esporre la bandiera palestinese sul Palazzo Comunale"; "di rendersi disponibili ad ospitare profughi palestinesi in opportune strutture del proprio territorio di competenza"; "di farsi portavoce di richieste specifiche al governo italiano fino alla conclusione del conflitto". I promotori chiedono che "la mozione venga sottoposta con urgenza al Consiglio, discussa e approvata" e che "venga dato un riscontro entro 30 giorni dal suo ricevimento come da statuti comunali". Da quanto filtra, il documento è arrivato in alcuni Comuni il primo ottobre.