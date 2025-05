La mozione sicurezza mette tutti d’accordo

Tutti insieme, maggioranza e opposizione, per la sicurezza. Nei giorni scorsi il consiglio comunale di Crevalcore ha approvato la mozione sulla sicurezza tanto attesa. "Tale mozione – spiega Rosanna Resta (nella foto), capogruppo consiliare della lista civica di opposizione ‘Insieme per Crevalcore’ – è stata frutto del lavoro congiunto dei tre gruppi consiliari, di ritirare le due mozioni a tema sicurezza che avevamo già presentato due consigli comunali fa. Questo al fine di poter realizzare una mozione unica che fosse approvata dalla seduta all’unanimità. Questa disponibilità è stata premiata dai fatti, visto che ha preso vita un documento condiviso nella sua stessa stesura. Tutte le istanze che erano presenti già nella mozione che avevamo presentato nel corso del consiglio comunale del 24 febbraio hanno trovato accoglimento nel testo condiviso". Tra le altre cose, la mozione impegna il sindaco e l’amministrazione comunale a indire una Conferenza di servizi tra Comune, forze dell’ordine, questura e tra tutti i soggetti istituzionali legati al tema della sicurezza.

Questo consentirà di tenere monitorato, in accordo con la prefettura, il tema sicurezza a Crevalcore. Altro impegno è per l’assunzione di nuovo personale per la polizia locale, tendendo ad arrivare alla soglia di un agente ogni 1.000 abitanti. In conseguenza di questo aumento di organico, un ulteriore punto prevede la presenza di un presidio della polizia locale finalmente anche nelle frazioni. Altro punto quello relativo all’introduzione del controllo di vicinato e al controllo del territorio in generale, con il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza. Un ulteriore punto su cui è stato impegnato il sindaco è il reperimento di quattro alloggi da destinare ad appartenenti alle forze dell’ordine in servizio a Crevalcore.

"Il secondo tema importante all’ordine del giorno – continua Resta – è stato quello relativo al rendiconto di bilancio. Chiaramente abbiamo votato contro. Il rendiconto di bilancio, Infatti, rappresenta la fotografia di quanto ha voluto fare l’amministrazione nel corso dell’ultimo anno. Di conseguenza, essendo la nostra opinione tutt’altro che positiva, non abbiamo potuto esimerci dal votare contro. Basti pensare allo stato di manutenzione delle nostre strade, allo stesso tema della sicurezza su cui troppo poco è stato investito, alla ricostruzione post sisma, che vede tre principali cantieri, teatro, municipio, Villa dei Ronchi, il cui stato di avanzamento lavori è rispettivamente ancora di circa il 70% per il teatro, e solo intorno al 30% per i restanti due cantieri".

Pier Luigi Trombetta