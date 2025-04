"La multinazionale taglia posti". I sindacati pronti a mobilitarsi

Sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm pronti alla mobilitazione a Lucca dopo aver "appreso da una comunicazione ai dipendenti" che la Valmet, multinazionale – che occupa 75 dipendenti nello stabilimento a Calderara di Reno – dell’indotto dell’industria cartaria, "per migliorare il rapporto coi propri azionisti, ha varato un piano di ristrutturazione globale che prevede 1.150 esuberi sui 19.000 dipendenti totali" nel mondo. Nel frattempo, riporta una nota sindacale, "nessuna comunicazione in merito è giunta ai primi organismi sindacali deputati, vedi ad esempio il Cae, per la socializzazione dovuta anche nei siti italiani". La "riorganizzazione – proseguono – dovrebbe essere compiuta entro giugno, con pesanti cambiamenti negli organismi della direzione dei vari settori in cui opera la multinazionale, e che come unica ratio presenta il pesante taglio del personale". I tagli possono riguardare i siti produttivi di Lucca e Bologna, "dopo le già corpose ristrutturazioni effettuate e nel bel mezzo di un’importante fase di ripresa e crescita", ma ancora non sono chiari i numeri. "Quale senso mai avrebbero i tagli preannunciati, se non arrecare un sicuro danno sociale e industriale, tra l’altro in una stagione già avviata di contrattazione aziendale?", affermano Nicola Riva (Fiom Cgil Lucca), Bruno Casotti (Fim Cisl Toscana nord) e Giacomo Saisi (Uilm Uil).