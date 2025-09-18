La musica antica e i suoni di oggi

Bologna Festival dà il via alla nuova stagione della rassegna ’Il Nuovo, l’Antico, l’Altrove’, da sempre riservato alla musica antica presentata in maniera inconsueta, ai suoni di oggi e anche a qualche incursione nelle tradizioni folkloriche. Rassegna che quest’anno regala una prima esecuzione in tempi moderni di un ritrovamento di Alessandro Scarlatti per il trecentenario del grande siciliano, oltre a una delle rarissime occasioni italiane per godere del progetto parigino ’An Experiment with Time’, un’incursione nelle arti visive del Barocco e dalla prima esecuzione assoluta della commissione di Bologna Festival e Ferrara Musica alla compositrice Daniela Terranova.

Il primo appuntamento è già stasera alle 20,30 alla chiesa di Santa Maria della Fondazza con l’ensemble vocale con organo e tiorba La Venexiana, fondato da Carlo Cavina e considerato a livello internazionale fra i migliori interpreti di Monteverdi, sul tema ’Pur Ti Miro’. Oltre a Monteverdi stesso, Gagliano, Schütz, Frescobaldi e altri, in un programma traslato visivamente nella pittura di Caravaggio grazie ai tableaux vivants della Compagnia Teatri 35.

Si prosegue poi il 24 settembre all’Oratorio di San Filippo Neri con il recital per pianoforte solo di Gabriele Strata, pluripremiato e talentuoso 26enne, tra gli artisti italiani più ricercati della nuova generazione e da sempre dedito ad un repertorio che spazia dal Barocco alla musica contemporanea. Strata presenta un programma originale in cui Chopin dialoga coi contemporanei Adès, Giacinto Scelsi e George Crumb in un’alternanza sapientemente costruita.

Nella Sala delle Ciminiere del MAMbo il 2 ottobre ci sarà una delle rarissime occasioni per conoscere dal vivo il progetto commissionato da Ircam-Parigi a Daniele Ghisi, creatore di musica, video e animazione dell’opera ’An Experiment with Time’. In collaborazione con FontanaMix Ensemble, Ghisi sarà presente per l’esecuzione alla consolle dell’elettronica, accompagnato da Sylvan Cadars tecnico del suono Ircam-Parigi. Il programma sul sito di Bologna Festival.