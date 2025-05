La musica che vince sul tumore: torna il concerto della solidarietà

‘La musica batte il tumore vol. 4’. E’ il concerto a scopo benefico di Pieve Skin, associazione organizzatrice dell’evento, creato tre anni fa dal musicista Paolo Campanini e in programma domani nel parco ‘L’Isola che non c’è’ a Pieve. Quest’anno la raccolta fondi è destinata all’attività di Agito, Associazione genitori insieme tumori ossei, di Bologna. "A partire dal pomeriggio – assicurano gli organizzatori –, il parco si trasformerà in un luogo vibrante di energia e passione. Dalle 17 in avanti saranno attivi anche i punti ristoro che, accanto alle strutture de ‘L’Isola che non c’è’, potranno accogliere le centinaia di bambini, adulti e famiglie che tradizionalmente affollano il concertone, segnando l’inizio dell’estate pievese". E continuano: "L’evento quest’anno è organizzato per raccogliere fondi a favore di Agito, che si impegna a sostenere le famiglie e i bambini che affrontano sarcomi ossei".

"Siamo felici di poter partecipare a questa quarta edizione – dice la presidente di Agito, Sabrina Bergonzoni – e siamo onorati di essere stati scelti come beneficiari della raccolta fondi. Come Agito, sosteniamo i pazienti affetti da sarcoma osseo realizzando progetti di assistenza e momenti di intrattenimento". Suoneranno per Agito quattro band, con quattro stili diversi: i Kind of Knowledge, giovane band emergente, spazierà dal rock-pop al funk, reinterpretando brani iconici dagli anni ‘60 a oggi; The Supergruppo, power trio nato nel 2007, proporrà cover punk, new wave e grunge, in un viaggio tra gli anni ’80 e ’90; i Rovina Power, attivi dal 2002, con una performance rock e chiuderanno la serata i PeVel_Skin, gruppo nato in omaggio a Paolo "PeVel" Campanini. È una formazione che unisce musica e solidarietà, avendo trasformato il rock in uno strumento di forza e riflessione per chi affronta la battaglia contro il cancro.

p. l. t.