La musica classica piace ai più piccoli

Tutti pronti per Baby Bofe’, la rassegna di musica classica per bambini da 0 a 11 anni di Bologna Festival. Si parte domani alle 16 al Teatro Duse, con lo spettacolo ’Rossini Superstar’ di e con Paolo Cevoli, spettacolo musicale a misura di famiglie dedicato a Gioachino Rossini. La rassegna anche quest’anno si dipana in vari teatri e sale della città: Teatro Celebrazioni, Teatro Antoniano-Studio TV, Teatro Duse, Sala Centofiori e, per la prima volta, Teatro Dehon e Museo della Musica. Qui, sabato 21 alle 15 (replica alle 17), andrà in scena lo spettacolo ’PerBach’: due musicisti, un’attrice e una danzatrice fanno scoprire ai più piccoli l’arte di Johann Sebastian Bach. Realizzato in coproduzione con La Baracca Testoni Ragazzi, PerBach viene proposto alla Sala Centofiori anche venerdì 20 ottobre ore 10.30 (scuole dell’infanzia e scuole primarie); domenica 22 ottobre ore 16.30 (famiglie). Il programma prosegue poi fino ad aprile.