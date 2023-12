La musica del Natale risuona nella basilica dei Servi

È ormai una tradizione bolognese da oltre mezzo secolo, al pari delle cosiddette bancarelle di Santa Lucia che affollano nel mese di dicembre il portico dei Servi, lungo Strada Maggiore: centinaia di persone accorreranno stasera all’interno della basilica, per godere alle ore 21 del concerto natalizio organizzato dalla Cappella Musicale Arcivescovile di Santa Maria dei Servi, con orchestra e coro concertati dal loro direttore Lorenzo Bizzarri, l’immancabile apporto dell’organista Roberto Cavrini e la partecipazione del soprano Iolanda Massimo per alcune pagine solistiche. Immancabili i brani più celebri della tradizione natalizia, cominciando come tutti gli anni dall’anonimo ’Adeste fideles’, passando attraverso ’Tu scendi dalle stelle’, per finire con ’Stille Nacht’; ma tanti altri titoli si aggiungeranno, forse meno famosi ma non meno caratteristici.

"La musica tradizionale – dice il M° Bizzarri ¬– è quella della gente, del popolo, di chi cantava e magari anche suonava ad orecchio melodie che conosceva a memoria: musica non scritta ma tramandata oralmente, perdendo spesso consapevolezza sull’autore che l’aveva creata". Per eseguirla oggi con un coro e un’orchestra sinfonica è pertanto necessario sottoporre quelle melodie a un processo di trascrizione, elaborazione, arrangiamento musicale. Ecco il motivo per cui molti dei brani in programma portano accanto al nome dell’autore originale (quando noto) quello di padre Pellegrino Santucci, che per oltre mezzo secolo fu anima e corpo di quella Cappella Musicale e del quale si utilizzano ancor oggi sia le musiche originali e sia le trascrizioni di brani altrui. A completamento del programma, non mancheranno comunque autori di primaria importanza come Johann Sebastian Bach (due pagine dalla sua ’Grande Messa’), Georg Friedrich Händel (tre brani dal ’Messia’, compreso il celeberrimo ’Alleluia’), Wolfgang Amadeus Mozart (una ’Ninnananna’), Giuseppe Verdi (la preghiera ’La Vergine degli angeli’ dall’opera ’La forza del destino’). Per favorire l’accessibilità al concerto come momento di incontro e condivisione per tutti, anche quest’anno sarà concesso alle persone con disabilità di parcheggiare le automobili munite di contrassegno nella piazzetta antistante la basilica.

Marco Beghelli