Pomeriggio di musica per i più piccoli oggi alle 16 al Teatro Dehon. Nell’ambito della stagione di Baby Bofe’ va in scena ’Amadè. Il viaggio di Mozart’. Bologna Festival e La Baracca-Testoni Ragazzi con Oficina Ocm-Orchestra da Camera di Mantova, raccontano la vita del giovane genio dal punto di vista del padre. Un mosaico sonoro per di avvicinare i bambini alla musica di Mozart.