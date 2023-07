"La musica è come il sale" Goran Bregović sul palco

di Francesco Moroni

Un festival antirazzista dell’arte, della musica, del sole. Il ‘Reno Splash’ torna a immergersi nel verde dello storico parco regionale di Monte Sole, a Marzabotto, con musica dal vivo, campeggi, sport e mercatini fino a domenica. Sul palco il meglio della reggae nazionale e internazionale, con Anthony B, Mellow Mood, Nico Royale, Solomon B, Duo Bucolico e altri. Ma il protagonista sarà soprattutto lui, Goran Bregović, stasera alle 20.

Bregović, con quali sensazioni ed emozioni arriva a Marzabotto?

"Adoro suonare durante l’estate: il pubblico viene al concerto per ballare e cantare. Suonerò una scaletta con canzoni da bere e ballare, canzoni che ho scritto per il cinema, fino alle ‘Tre lettere di Sarajevo’. Canteremo in gitano, inglese, spagnolo, ebreo, arabo… E staremo insieme, con la musica intorno".

Il Reno Splash è un festival antirazzista e solidale. Può la musica promuovere questi valori?

"Non credo che la musica possa cambiare il mondo, ma se può smuovere anche solo una persona, ritengo sia già molto. È un linguaggio umano. Non sarà necessaria come l’aria, l’acqua, il cibo o il sesso... Ma è un po’ come il sale: si può mangiare anche senza condire, però il gusto non è lo stesso".

‘The Belly Button of the World’ è il suo ultimo lavoro: ce lo racconta?

"È composto da cinque brani registrati durante la pandemia, scritti per tre violini solisti, orchestra, sestetto di voci maschili e la ‘Wedding and Funeral Band’".

Perché tre violini?

"Quello classico, quello klezmer e quello arabo, che richiedono tecniche diverse. L’album è nato quando la basilica di Saint-Denis di Parigi mi ha commissionato un concerto per violino destinato all’Orchestra Nazionale di Francia. Il violino era il mio primo strumento. Sono cresciuto con queste influenze dentro di me: il disco è un omaggio a tre tradizioni diverse di approcciare lo strumento".

Da sempre lei è politicamente impegnato attraverso la sua arte. Cosa pensa dei conflitti di oggi?

"A me viene naturale mettere insieme politica e religione. Ho trovato una storia interessante su internet… Una reporter a Gerusalemme ha intervistato un signore che da 60 anni va al Muro del pianto per pregare per la pace tra musulmani, cristiani ed ebrei. Quando gli viene chiesto ‘Come ci si sente a ripetere le stesse preghiere per oltre 60 anni?’, lui risponde: ‘Ci si sente come se stessi parlando al muro’. La morale è che Dio ha un calendario più ampio, nel quale non siamo inclusi. Dobbiamo essere noi a imparare a come convivere in pace. Servono ideee nuove e la musica può aiutare a veicolare questi messaggi".