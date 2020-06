di Benedetta Cucci Quando il 18 maggio scorso hanno riaperto i negozi di dischi, il mondo discografico sul campo commerciale – per così dire – parte fondamentale del mercato, con la propria devozione e capacità di coinvolgere il pubblico nel fantastico mondo delle "release", ovvero delle nuove uscite sia in vinile che cd, le aspettative non erano altissime. I negozianti storici della nostra città attendevano il peggio, ma, incredibilmente non è andata a finire secondo la paura iniziale. Gli appassionati attendevano quel momento con ansia e non è stato difficile ritrovarsi- con mascherina e mani...

di Benedetta Cucci

Quando il 18 maggio scorso hanno riaperto i negozi di dischi, il mondo discografico sul campo commerciale – per così dire – parte fondamentale del mercato, con la propria devozione e capacità di coinvolgere il pubblico nel fantastico mondo delle "release", ovvero delle nuove uscite sia in vinile che cd, le aspettative non erano altissime.

I negozianti storici della nostra città attendevano il peggio, ma, incredibilmente non è andata a finire secondo la paura iniziale. Gli appassionati attendevano quel momento con ansia e non è stato difficile ritrovarsi- con mascherina e mani disinfettate a scartabellare tra i dischi, che durante tutto l’isolamento continuavano a uscire, a differenza dei film, bloccati per mancanza dei cinema, tutti chiusi.

Alla soddisfazione di vedere i clienti ripopolare i negozi, si è aggiunta anche l’idea di celebrare in qualche maniera questa ripartenza: è venuta a Giordano Sangiorgi del MEI-Meeting Etichette Indipendenti, l’idea di organizzare un’anteprima Record Store Day e Festa della Musica, da ieri al 21 giugno, con un focus sulla musica italiana.

Rimandata infatti dallo scorso aprile al prossimo agosto a causa del Covid, la ricorrenza internazionale che celebra i negozi di dischi poteva essere presa in prestito e ricollocata in ambito locale.

Un’occasione di ripresa sposata subito dal Disco d’Oro di via Galliera, che proprio oggi metterà in vendita circa 50 vinili speciali, tra cui due 10 pollici delle colonne sonore di Ennio Morricone, una ristampa di Fleurs di Franco Battiato, Banco del Mutuo Soccorso in vinile giallo, Sexus et Politica di Giorgio Gaber, Io Piaccio di Fred Buscaglione, edizioni a tiratura limitata di Negrita e Bugo.

"Sono molto soddisfatto della riapertura – spiega Achille Franceschi, storico gestore e poi proprietario del Disco d’Oro, che nel 2021 festeggerà i 40 anni di residenza tra i dischi e i 45 dello storico negozio – perché rispetto allo scorso anno, i dati delle vendite sono i medesimi, rafforzati anche dalle vendite online che sono andate abbastanza bene, con un + 15% di incremento".

Da Semm Record Store in via Oberdan, questo giorno significativo si celebra con l’annuncio dei vincitori di ‘Best ArtVinyl Italia’, contest che vota le migliori copertine di vinili dell’anno prima, con una giuria popolare e una di critici e addetti ai lavori. Da oggi le migliori cover del 2019 saranno esposte in negozio, in una mostra visitabile tutto l’anno.

"Per noi – racconta Monia Piazzi, titolare – questo era il miglior modo per partecipare a una ricorrenza così importante per i negozi di dischi, che hanno avuto una riapertura graduale che ci ha fatto ben sperare".

E prosegue: "Fortunatamente i clienti sono affezionati e non si sono tirati indietro, arrivando fin da subito per acquistare dal vivo le novità, su tutti i dischi dei Pearl Jam e di Liam Gallagher, mentre per oggi aspettiamo l’arrivo del nuovo Bob Dylan, un evento".

Tra le cover più amate, infine, spicca sicuramente quella di Futuro Improvviso ad opera di Gianni Togni.