La musica piace ai giovani: insieme in concerto per la pace

Coinvolge circa 400 giovani musicisti da Bologna, Milano, Fiesole e Macerata insieme agli strumentisti della Youth Symphony Orchestra of Ukraine, il complesso giovanile fondato dalla direttrice musicale del Teatro Comunale Oksana Lyniv: si tratta dell’evento ’Giovani in Concerto: insieme per la Pace’, la grande festa in programma oggi alle 18.30 nella basilica di San Petronio. Il concerto, organizzato dalla Scuola di Musica Inno alla Gioia, fa parte del Bologna Portici Festival 2024. Un evento, dunque, dedicato ai giovani, all’interno di un luogo come la basilica, ideale cornice di un grande messaggio di pace. Le realtà di Bologna e provincia coinvolte, oltre alla Bologna Sinfonica Junior, orchestra della Scuola Inno alla Gioia, sono l’Orchestra dei Giovanissimi del Conservatorio Martini, il Coro di Voci Bianche del Teatro Comunale, il Liceo musicale Lucio Dalla, la Scuola di Musica Cemi, l’Orchestra Senzaspine Junior, la Scuola di musica Impullitti di Pianoro, la Scuola di musica Incontri di Stile di Borgo Panigale e la Scuola di musica Banchieri di Molinella. E da fuori Regione, realtà come il Centro Musicale Suzuki di Milano, il Nucleo Orchestrale delle Piagge dalla Scuola di Musica di Fiesole, la Scuola di Musica Don Bosco di Macerata oltre alla Youth Symphony Orchestra of Ukraine che torna sotto le Due Torri dopo quasi un anno. Il concerto sarà diretto da Luciano Acocella. L’ingresso è ad offerta libera e il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Soleterre di Milano, da anni attiva con progetti umanitari in Ucraina.