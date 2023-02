La musica sarda si laurea all’Alma Mater

di Marco Beghelli

È un giorno storico per l’Università e il mondo della musica: nell’Aula Magna di Santa Lucia (via Castiglione 36, ore 16, con diretta streaming sul canale YouTube di Ateneo), per la prima volta in Italia – e forse in Europa e oltre – viene oggi conferita la ’Laurea ad honorem’ a un musicista di tradizione orale: il maestro di ’launeddas’ Luigi Lai, massimo esponente della cultura musicale sarda e dei ’sonus de canna’ ancora in uso nel Campidano. Nato nel 1932, s’innamorò dello strumento da bambino, apprendendone tecniche e repertorio direttamente da Antonio Lara ed Efisio Melis, discendenti dalla tradizione ottocentesca. Ha studiato anche fisarmonica e saxofono all’Accademia musicale di Zurigo, dove si era trasferito nel dopoguerra, imponendosi fra i maggiori esponenti della musica sarda dopo il rientro a San Vito.

Alla cerimonia, con lectio magistralis sullo strumento, seguirà un concerto in Aula Absidale (via de’ Chiari 25a, ore 21), festeggiato dal trombettista Paolo Fresu e i musicisti di Sonos ’e memoria, con la presentazione di un film documentario di Gianfranco Cabiddu.

Maestro, cosa sono le launeddas?

"Un antico strumento della tradizione sarda, fatto di tre canne a insufflazione diretta: ’sa mancosa manna’ (la mancina grande) che fa le note dell’accompagnamento, ’sa mancosedda’ per la melodia e ’su tumbu’, la grande canna a nota fissa che fa il bordone. Non essendovi la sacca come nella zampogna, per il bordone continuo è necessario applicare la ‘respirazione circolare’, usando la cavità orale come riserva d’aria. Ma s’impara presto! Ben più difficile è diventare maestri del legato e dello staccato, dei ritmi complessi, dell’improvvisazione sui moduli melodici tramandati dalla tradizione, diversi fra ballo e processioni: per tutto questo servono anni di studio. Lo spiegherò dettagliatamente durante il concerto".

Lei ha tenuto la cattedra di launeddas al Conservatorio di Cagliari; in quello di Bologna s’insegna ora l’ocarina di Budrio: affidare all’accademia gli strumenti tradizionali non significa snaturarli?

"Gli strumenti popolari hanno bisogno di perizia tecnica come quelli colti (spesso nati anch’essi come popolari). Se suonati bene, sono tutti belli; suonato male, anche un violino diventa insopportabile. È giusto diffondere gli strumenti meno noti dove ci sia richiesta: perché non dare spazio anche ad altri? Io ci ho investito una vita e ringrazio sentitamente l’Alma Mater e i professori nel Dipartimento delle Arti per la finezza di attribuire questo riconoscimento non solo a me, ma anche al mio strumento e al suo repertorio".

Fra i musicisti, l’Ateneo bolognese ha conferito lauree onorifiche al compositore Luciano Berio, al direttore Riccardo Muti, al cantautore Lucio Dalla: li sente mondi separati?

"Amo tutta la musica, se ben fatta; ascolto molto la classica e ne traggo anche spunti per le mie launeddas, così come i compositori classici hanno sempre ricavato modelli dal popolare. Mi trovo talvolta ad affiancare artisti del pop... Non tutto si può eseguire sulle launeddas (ad esempio, non posso fare una scala cromatica); ma quello che ci sta, nella limitata estensione dello strumento, perché non farlo?".