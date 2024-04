La nascita dell’Europa. Riflessioni e film a tema

Otto incontri – e altrettanti film – per ripercorrere la storia italiana alla luce del richiamo, decisivo in tempi di tensioni e conflitti, a un’identità collettiva che fornisca ragioni forti al nostro essere parte riconoscibile di un’entità più vasta, l’Europa. È questo il senso profondo del ciclo di appuntamenti, ideato e curato da Angelo Varni da domani pomeriggio (alle 16.30) al cinema Modernissimo. Nascita di una nazione europea, parole e immagini di una cultura in formazione è il titolo dell’iniziativa che parte sul tema La classicità romana. Ad animare l’incontro saranno le suggestioni dello storico, professore emerito dell’Alma Mater, Giovanni Brizzi, con le lettura di Andrea Gherpelli. Due clip significative dal Gladiatore saranno proiettate durante l’evento, mentre il film al completo è in programma domenica mattina alle 10.30. "Questi tempi di drammatiche tensioni e di funesti conflitti, dove sembrano imporsi la voce lugubre delle armi e il risvegliarsi di antichi odi colpevolmente non sepolti dalla storia – spiega il professor Varni –, decisivo appare il richiamo a un’identità collettiva". Il richiamo è a quella Europa che è "entità politica economica e sociale cui, per altro, si sono da sempre richiamati, nei momenti “alti” del plurisecolare percorso della nostra fisionomia identitaria quanti intendevano portare a una omogeneità il persistente frammentarsi delle nostre vicende politico-istituzionali".

"Il dato indiscutibile, che si vuole ribadire attraverso questo progetto dalle esplicite valenze formative a fronte dell’attuale diffusa perdita di consapevolezza storica – prosegue Varni – è che la coscienza dell’essere comunità partecipe di un’identica dimensione di aspirazioni, di bisogni, di sensibilità culturale appartiene da sempre a quanti si sono succeduti nei secoli ad abitare lungo quel singolare ’stivale’ proteso dalle Alpi verso il Mediterraneo in un dialogo serrato con i territori affacciati su quel mare. Sbagliò, dunque, quel pur lungimirante ’padre della patria’ Massimo D’Azeglio che, a Risorgimento concluso, ebbe a dire che “fatta l’Italia” occorreva “fare gli Italiani”. Questi, al contrario, c’erano già e quel che mancava erano le strutture di un vero Stato unitario in grado di far vivere degnamente e di prosperare in libertà ed uguaglianza di diritti e di doveri i suoi cittadini". "Appare, quindi, possibile – conclude lo storico – costruire un plurisecolare ’nastro’ di testimonianze offerte da scrittori, saggisti romanzieri poeti, che hanno dedicato le loro opere a svolgere questo compito di parlarci di un’Italia del cuore e dell’anima".

Il ’nastro’ sarà suddiviso in otto incontri: dopo la classicità romana, si prosegue con il Medioevo; l’Umanesimo e Rinascimento; l’Illuminismo: senso di decadenza e orgoglio nazionalistico nel secolo dei Lumi; l’Ottocento risorgimentale; il Novecento tra guerre e fascismo; L’Italia repubblicana e I viaggiatori in Italia.