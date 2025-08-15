"La ’ndrangheta?. Aumenteremo i nostri controlli"

San Pietro in Casale è ancora scossa dopo che il forno San Pietro è stato sequestrato preventivamente a seguito di un’indagine sviluppata dalla squadra mobile assieme alla sezione investigativa del Servizio centrale operativo della polizia, coordinata dalla Dda col pm Roberto Ceroni. Il forno è finito nel mirino degli investigatori perché sarebbe stato manovrato da Francesco Ventrici, 53 anni, broker della coca da 20 anni stanziale nel Bolognese. Sarebbe stato lui, alla fine del 2023, a comprare a nome delle due figlie di 25 e 27 anni, il ‘Forno San Pietro’ di via Matteotti. Di quanto avvenuto ne abbiamo parlato col sindaco, Alessandro Poluzzi (che all’epoca dell’inaugurazione era assessore al Commercio per la giunta di Claudio Pezzoli).

Avevate idea che l’attività in questione fosse legata a clan della ‘ndrina? "Assolutamente no. Ogni volta che un’attività viene aperta vengono fatti controlli e verifiche ben precise anche dal Suap dell’Unione. Nulla era emerso in merito nell’ambito di questi controlli che, ci tengo a precisare, sono stati minuziosi come sempre. Tutte le verifiche del caso erano state fatte".

Quanto reputa che siano radicati i tentacoli della criminalità organizzata a San Pietro? "Credo di poter affermare con certezza che si tratta di un caso assolutamente isolato. Come paese siamo ai minimi storici per quel che riguarda vicende legate alla criminalità organizzata. E posso anche aggiungere che nella nostra storia abbiamo dimostrato di aver anticorpi importanti rispetto a questo tema: infatti non ci sono state mai altre attività legate alla criminalità organizzata".

Le attività commerciali sono tutte a rischio infiltrazioni: come uscire da questa situazione? E cosa farete come Comune per contrastare questo fenomeno? "Anche alla luce di quanto accaduto, per quanto in merito al Forno San Pietro, come detto, fosse stato fatto tutto come di prassi, insieme agli uffici dell’Unione continueremo a fare verifiche minuziose nelle richieste di apertura di nuove attività. Valuteremo, ovviamente, quali altri controlli più specifici potremo mettere in atto per evitare che i controlli che già esistono vengano aggirati o elusi. Ovviamente, oltre alla verifica dei documenti da parte degli uffici preposti, non siamo noi quelli che devono muoversi per evitare infiltrazioni mafiose. Lo deve fare l’autorità giudiziaria come sta facendo già ora, noi come Comune siamo presenti sul territorio collaborando con le forze dell’ordine e riferiamo immediatamente laddove ci fossero segnalazioni di attività illecite. Ci tengo, infine, in merito a quanto accaduto, a fare alcuni ringraziamenti".

Prego. "Ringraziamo gli inquirenti e le forze dell’ordine per il loro prezioso lavoro, spesso silenzioso, in prima linea per combattere la criminalità organizzata. Come ente locale, faremo il massimo per evitare contraccolpi che colpiscano gli onesti lavoratori che li prestavano la loro opera. Ascoltando le parole del dottor Pietro Nen della Sisco di Bologna accogliamo con grande piacere che il forno non chiuderà ma un amministratore giudiziario lo manterrà aperto evitando quindi di far perdere il lavoro ai dipendenti".

Zoe Pederzini